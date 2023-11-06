Скільки коштують долар та євро на початку тижня: обмінники виставили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався на початку тижня. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,75 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 40,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,25 гривні, євро по 39,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,13-36,15 (купівля-продаж), знизившись на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову знизив офіційний курс долара. Курс на 6 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,1705 грн за 1 долар (-0,0954 грн).

Курс євро становитиме 38,7278 гривень за 1 євро (+0,0575 грн).

Ситуація на міжбанку

НБУ за минулий тиждень 30 жовтня - 3 листопада скоротив продаж валюти на міжбанку для підтримки балансу на 17% до 564 млн доларів. Ці близько до середнього рівня продажів за тиждень з початку року (570 млн доларів).

Прогноз курсу

Кабінет міністрів у проект державного бюджету на 2024 рік до другого читання покращив прогноз курсу до 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно із 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі. Наприкінці 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).