Курс долара на 13 липня: які актуальні цінники на валюту в обмінниках та банках

Станом на ранок 13 липня ситуація на валютному ринку характеризується незначними коливаннями. Долар та євро в обмінниках додали в ціні, тоді як більшість комерційних банків утримують курси на стабільному рівні.
Скільки коштує валюта сьогодні в популярних танках та обмінниках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Станом на ранок 13 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,60 гривень для покупки та 44,51 гривня - здача валюти. У порівнянні із ранком п'ятниці, 10 липня, валюта додала в ціні одну копійку на продажі.
Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,25 гривню, а здати - по 51,05 гривень. У порівнянні з п'ятницею валюта зросла в ціні на 3 копійки для покупки.
Фото: курс валют в обмінниках 13 липня (інфографіка РБК-Україна)
Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,75 гривень для покупки та 44,30 гривень - для здачі валюти.
Євро в банках в середньому сьогодні обійдеться у 51,20 гривню при покупці, а здати валюту можна по 50,65 гривень.
Фото: курс валют в банках 13 липня (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,70 (без змін) гривні, а для карток курс - 44,84 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,25 (без змін) гривні, а карткою - 51,28 (без змін) гривні.
Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44,65 (-5 коп) гривні, а карткою - 44,80 (-5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні обійдеться в 51,20 (-5 коп) гривню, а карткою - 51,40 (-5 коп) гривень.
"ПУМБ" продає долари в касах по 44,90 (без змін) гривні, а карткою - 44,70 (без змін) гривень. Євро у відділеннях можна купити по 51,40 (без змін) гривні.
Monobank продає долари по 44,69 гривні, а євро - по 51,20 (-1 коп) гривні.
На основі актуальних даних за 13 липня, порівняння курсів показує наступні варіанти для обміну:
Купівля долара:
Купівля євро:
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