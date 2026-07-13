Курс доллара на 13 июля: какие актуальные ценники на валюту в обменниках и банках

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Курс в обменниках: Доллар в среднем стоит 44,60 грн при покупке, а евро - 51,25 грн. По сравнению с пятницей валюты продемонстрировали незначительный рост на 1-3 копейки.

Доллар в среднем стоит 44,60 грн при покупке, а евро - 51,25 грн. По сравнению с пятницей валюты продемонстрировали незначительный рост на 1-3 копейки. Банковский сектор: Средний курс доллара в банках зафиксирован на уровне 44,75 грн, евро - 51,20 грн.

Средний курс доллара в банках зафиксирован на уровне 44,75 грн, евро - 51,20 грн. Ситуация в крупных банках: ПриватБанк и ПУМБ удерживают курсы без изменений, в то время как Ощадбанк снизил стоимость доллара и евро на 5 копеек в приложении.

ПриватБанк и ПУМБ удерживают курсы без изменений, в то время как Ощадбанк снизил стоимость доллара и евро на 5 копеек в приложении. Курс Monobank: Банк продает доллар по 44,69 грн, евро - по 51,20 грн, что на 1 копейку дешевле, чем в конце прошлой недели.

Курс валют в обменниках

По состоянию на 13 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,60 гривен для покупки и 44,51 гривна - сдача валюты. По сравнению с утром пятницы, 10 июля, валюта прибавила в цене одну копейку на продажи.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,25 гривны, а сдать - по 51,05 гривен. По сравнению с пятницей валюта выросла в цене на 3 копейки для покупки.

Фото: курс валют в обменниках 13 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 44,75 гривен для покупки и 44,30 гривен - для сдачи валюты.

Евро в банках в среднем сегодня обойдется в 51,20 гривны при покупке, а сдать валюту можно по 50,65 гривен.

Фото: курс валют в банках 13 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,70 (без изменений) гривны, а для карт курс - 44,84 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,25 (без изменений) гривны, а картой – 51,28 (без изменений) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,65 (-5 коп) гривны, а картой - 44,80 (-5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня обойдется в 51,20 (-5 коп) гривну, а картой - 51,40 (-5 коп) гривен.

"ПУМБ" продает доллары в кассах по 44,90 (без изменений) гривны, а картой - 44,70 (без изменений) гривен. Евро в отделениях можно купить по 51,40 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 44,69 гривны, а евро - по 51,20 (-1 коп) гривны.

Где выгоднее покупать валюту?

На основе актуальных данных за 13 июля, сравнение курсов показывает следующие варианты для обмена:

Покупка доллара:

Дешевле всего: в обменниках (средний курс 44,60 грн).

в обменниках (средний курс 44,60 грн). Высокий курс: в кассах банка ПУМБ (44,90 грн).

Покупка евро: