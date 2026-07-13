Курс доллара на 13 июля: какие актуальные ценники на валюту в обменниках и банках

На утро 13 июля ситуация на валютном рынке характеризуется незначительными колебаниями. Доллар и евро в обменниках прибавили в цене, тогда как большинство коммерческих банков удерживают курсы на стабильном уровне.
Сколько стоит валюта сегодня в популярных танках и обменниках - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По состоянию на 13 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,60 гривен для покупки и 44,51 гривна - сдача валюты. По сравнению с утром пятницы, 10 июля, валюта прибавила в цене одну копейку на продажи.
Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,25 гривны, а сдать - по 51,05 гривен. По сравнению с пятницей валюта выросла в цене на 3 копейки для покупки.
Фото: курс валют в обменниках 13 июля (инфографика РБК-Украина)
Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 44,75 гривен для покупки и 44,30 гривен - для сдачи валюты.
Евро в банках в среднем сегодня обойдется в 51,20 гривны при покупке, а сдать валюту можно по 50,65 гривен.
Фото: курс валют в банках 13 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,70 (без изменений) гривны, а для карт курс - 44,84 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,25 (без изменений) гривны, а картой – 51,28 (без изменений) гривны.
Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,65 (-5 коп) гривны, а картой - 44,80 (-5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня обойдется в 51,20 (-5 коп) гривну, а картой - 51,40 (-5 коп) гривен.
"ПУМБ" продает доллары в кассах по 44,90 (без изменений) гривны, а картой - 44,70 (без изменений) гривен. Евро в отделениях можно купить по 51,40 (без изменений) гривны.
Monobank продает доллары по 44,69 гривны, а евро - по 51,20 (-1 коп) гривны.
На основе актуальных данных за 13 июля, сравнение курсов показывает следующие варианты для обмена:
Покупка доллара:
Покупка евро:
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