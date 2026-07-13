Ціни на АЗС після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 липня
08:31 13.07.2026 Пн
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В одній з мереж АЗС дизель зріс в ціні
Фото: скільки коштує пальне на АЗС 13 липня (колаж РБК-Україна)
Станом на 13 липня 2026 року великі мережі АЗС утримують вартість на стабільному рівні. Водночас мережа "Укрнафта" зафіксувала невелике здорожчання дизельного пального.
Скільки коштує бензин, дизель та газ у популярних мережах АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Стабільність ринку: 13 липня більшість великих мереж АЗС утримують ціни на попередньому рівні.
- Зміни на "Укрнафті": Мережа"Укрнафта" зафіксувала підвищення вартості дизельного пального Energy на 2 грн.
- Діапазон цін: Мережі OKKO, WOG та SOCAR залишаються дорожчими за "Укрнафту" в усіх категоріях пального.
- Найнижчі ціни: Найнижчу вартість на ринку пропонує "Укрнафта": бензин А-95 - 73,90 грн/л, дизель - 74,90 грн/л, газ - 38,40 грн/л.
- Преміальний сегмент: Бензини 100/98 в мережах OKKO, WOG та SOCAR реалізуються по 88,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на 13 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 82,90 грн
- ДП Євро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 83,90 грн
- ДП NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 76,90 грн (+2 грн)
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн
Різниця в цінах на пальне
На основі даних за 13 липня спостерігається суттєвий розрив у вартості пального між мережами:
- Бензин А-95: Різниця між ціною на АЗС мереж OKKO/WOG (78,90 грн) та "Укрнафта" (73,90 грн) становить 5,00 грн за літр.
- Дизельне пальне: Мінімальна ціна на звичайне ДП в мережі "Укрнафта" (74,90 грн) на 5,00 грн нижча за аналогічну пропозицію на OKKO/WOG (79,90 грн) та на 6,00 грн нижча за SOCAR (80,90 грн).
- Автогаз: Вартість газу на мережах OKKO, WOG та SOCAR становить 41,90 грн, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті" (38,40 грн).
- Преміальні бензини: Ціна на бензини 100/98 в мережах OKKO, WOG та SOCAR (88,90 грн) на 7,00 грн вища, ніж в "Укрнафті" (81,90 грн).