Курс долара до кінця року може перевищити 46 гривень: що робити із заощадженнями

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Курсовий прогноз: Експерти очікують поступового, а не стрибкоподібного послаблення гривні. До кінця року долар може досягти 46-46,5 грн, а євро - 52,5-53,5 грн.

Експерти очікують поступового, а не стрибкоподібного послаблення гривні. До кінця року долар може досягти 46-46,5 грн, а євро - 52,5-53,5 грн. Відмова від паніки: Не варто переводити всі кошти у валюту лише через страх зростання курсу. Емоційні рішення найчастіше призводять до фінансових втрат.

Не варто переводити всі кошти у валюту лише через страх зростання курсу. Емоційні рішення найчастіше призводять до фінансових втрат. Збалансована модель: Найкращим варіантом для заощаджень є розподіл коштів між гривневими депозитами, ОВДП та валютою.

Найкращим варіантом для заощаджень є розподіл коштів між гривневими депозитами, ОВДП та валютою. Чому гривня ще вигідна: Ставки за гривневими депозитами (14-17,5% річних) та відсутність податків на дохід від ОВДП роблять гривневі інструменти привабливими для примноження капіталу.

Ставки за гривневими депозитами (14-17,5% річних) та відсутність податків на дохід від ОВДП роблять гривневі інструменти привабливими для примноження капіталу. Головний принцип: Фінансові рішення варто приймати не через страх, а через розрахунок чистої дохідності та ваших потреб у доступі до грошей.

Банкір застерігає від панічного переведення всіх заощаджень у валюту через очікування зростання курсу.

"Я б не радив мислити категоріями: або лише гривня, або лише валюта. Хоча дуже часто, можливо, інерційно громадяни сприймають готівкову валюту як щось заспокійливе та надійне на "віки". Раціональніше мати певний баланс", - зазначив експерт.

Головні поради щодо заощаджень

Експерт наголошує: не варто панічно переводити всі кошти у валюту через страх перед курсовими коливаннями.

"Найперше, що варто сказати: універсального рішення для всіх немає. Все залежить від суми коштів, терміну, на який людина готова їх вкласти, та наскільки швидко ці гроші можуть знадобитися”, - радить банкір.

За його словами, замість емоційних рішень краще використовувати "математичний" підхід:

Диверсифікація: Не варто зберігати всі гроші в одному інструменті. Раціональніше мати баланс між гривневими та валютними активами.

Не варто зберігати всі гроші в одному інструменті. Раціональніше мати баланс між гривневими та валютними активами. Гривневі депозити: Залишаються привабливим інструментом. Середні ставки становлять від 14% до 17,5% річних. Наприклад, при вкладі 100 тис. грн під 14% на пів року чистий дохід після податків складе близько 5,4 тис. грн.

Залишаються привабливим інструментом. Середні ставки становлять від 14% до 17,5% річних. Наприклад, при вкладі 100 тис. грн під 14% на пів року чистий дохід після податків складе близько 5,4 тис. грн. ОВДП (облігації): Вигідні тим, що дохід від них не оподатковується. За схожої номінальної дохідності із депозитами, облігації можуть принести більше прибутку саме через відсутність податкового навантаження.

Вигідні тим, що дохід від них не оподатковується. За схожої номінальної дохідності із депозитами, облігації можуть принести більше прибутку саме через відсутність податкового навантаження. Валюта: Її варто розглядати як резерв на випадок непередбачуваних подій, а не як єдиний спосіб зберігання грошей.

Прогноз щодо курсу долара та євро

Мамедов не очікує різкої або неконтрольованої девальвації гривні. На його думку, НБУ має достатньо інструментів, щоб згладжувати коливання. Базовий прогноз передбачає поступове послаблення гривні:

Долар: до кінця року може досягти позначки 46-46,5 грн/долар.

до кінця року може досягти позначки 46-46,5 грн/долар. Євро: коливатиметься в діапазоні 52,5-53,5 грн/євро.

Банкір підкреслив, що ці цифри є орієнтирами, а не точними прогнозами. Головна порада для громадян - уникати фінансових рішень під впливом страху чи чуток та планувати власні фінанси на кілька місяців уперед.