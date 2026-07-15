Курс долара до кінця року може перевищити 46 гривень: що робити із заощадженнями

До кінця 2026 року курс долара може сягнути позначки 46-46,5 грн. Чи варто через це панічно скуповувати іноземну валюту і як найкраще захистити свої гроші від знецінення?
Як правильно зберігати заощадження і до чого готуватися на валютному ринку розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його подкаст.
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Банкір застерігає від панічного переведення всіх заощаджень у валюту через очікування зростання курсу.
"Я б не радив мислити категоріями: або лише гривня, або лише валюта. Хоча дуже часто, можливо, інерційно громадяни сприймають готівкову валюту як щось заспокійливе та надійне на "віки". Раціональніше мати певний баланс", - зазначив експерт.
Експерт наголошує: не варто панічно переводити всі кошти у валюту через страх перед курсовими коливаннями.
"Найперше, що варто сказати: універсального рішення для всіх немає. Все залежить від суми коштів, терміну, на який людина готова їх вкласти, та наскільки швидко ці гроші можуть знадобитися”, - радить банкір.
За його словами, замість емоційних рішень краще використовувати "математичний" підхід:
Мамедов не очікує різкої або неконтрольованої девальвації гривні. На його думку, НБУ має достатньо інструментів, щоб згладжувати коливання. Базовий прогноз передбачає поступове послаблення гривні:
Банкір підкреслив, що ці цифри є орієнтирами, а не точними прогнозами. Головна порада для громадян - уникати фінансових рішень під впливом страху чи чуток та планувати власні фінанси на кілька місяців уперед.
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