Курс доллара к концу года может превысить 46 гривен: что делать со сбережениями

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Курсовый прогноз: Эксперты ожидают постепенного, а не скачкообразного ослабления гривны. До конца года доллар может достичь 46-46,5 грн, а евро - 52,5-53,5 грн.

Эксперты ожидают постепенного, а не скачкообразного ослабления гривны. До конца года доллар может достичь 46-46,5 грн, а евро - 52,5-53,5 грн. Отказ от паники: Не стоит переводить все средства в валюту только из-за страха роста курса. Эмоциональные решения чаще всего приводят к финансовым потерям.

Не стоит переводить все средства в валюту только из-за страха роста курса. Эмоциональные решения чаще всего приводят к финансовым потерям. Сбалансированная модель: Лучшим вариантом сбережений является распределение средств между гривневыми депозитами, ОВГЗ и валютой.

Лучшим вариантом сбережений является распределение средств между гривневыми депозитами, ОВГЗ и валютой. Почему гривна еще выгодна: Ставки по гривневым депозитам (14-17,5% годовых) и отсутствие налогов на доход от ОВГЗ делают гривневые инструменты привлекательными для приумножения капитала.

Ставки по гривневым депозитам (14-17,5% годовых) и отсутствие налогов на доход от ОВГЗ делают гривневые инструменты привлекательными для приумножения капитала. Главный принцип: Финансовые решения следует принимать не из-за страха, а из расчета чистой доходности и ваших потребностей в доступе к деньгам.

Банкир предостерегает от панического перевода всех сбережений в валюту из-за ожидания роста курса.

"Я бы не советовал мыслить категориями: либо только гривна, либо только валюта. Хотя очень часто, возможно, инерционно граждане воспринимают наличную валюту как нечто успокаивающее и надежное на "века". Рациональнее иметь определенный баланс", - отметил эксперт.

Главные советы по сбережениям

Эксперт отмечает: не стоит панически переводить все средства в валюту из-за страха перед курсовыми колебаниями.

"Прежде всего, что стоит сказать: универсального решения для всех нет. Все зависит от суммы средств, срока, на который человек готов их вложить, и насколько быстро эти деньги могут понадобиться", - советует банкир.

По его словам, вместо эмоциональных решений лучше использовать "математический" подход:

Диверсификация: Не следует хранить все деньги в одном инструменте. Более рационально иметь баланс между гривневыми и валютными активами.

Не следует хранить все деньги в одном инструменте. Более рационально иметь баланс между гривневыми и валютными активами. Гривневые депозиты: Остаются привлекательным инструментом. Средние ставки составляют от 14% до 17,5% годовых. К примеру, при вкладе 100 тыс. грн под 14% на пол года чистый доход после налогов составит около 5,4 тыс. грн.

Остаются привлекательным инструментом. Средние ставки составляют от 14% до 17,5% годовых. К примеру, при вкладе 100 тыс. грн под 14% на пол года чистый доход после налогов составит около 5,4 тыс. грн. ОВГЗ (облигации): Выгодны тем, что доход от них не облагается налогом. При похожей номинальной доходности с депозитами, облигации могут принести больше прибыли именно из-за отсутствия налоговой нагрузки.

Выгодны тем, что доход от них не облагается налогом. При похожей номинальной доходности с депозитами, облигации могут принести больше прибыли именно из-за отсутствия налоговой нагрузки. Валюта: Ее следует рассматривать как резерв на случай непредвиденных событий, а не как единственный способ хранения денег.

Прогноз по курсу доллара и евро

Мамедов не ожидает резкой или неконтролируемой девальвации гривны. По его мнению, у НБУ достаточно инструментов, чтобы сглаживать колебания. Базовый прогноз предполагает постепенное ослабление гривны:

Доллар: до конца года может достичь отметки 46-46,5 грн/доллар.

до конца года может достичь отметки 46-46,5 грн/доллар. Евро: будет колебаться в диапазоне 52,5–53,5 грн/евро.

Банкир подчеркнул, что эти цифры являются ориентирами, а не точными прогнозами. Главный совет для граждан - избегать финансовых решений под влиянием страха или слухов и планировать собственные финансы на несколько месяцев вперед.