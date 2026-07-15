Курс доллара к концу года может превысить 46 гривен: что делать со сбережениями

До конца 2026 года курс доллара может достичь отметки 46-46,5 грн. Стоит ли из-за этого панически скупать иностранную валюту и как лучше защитить свои деньги от обесценения?
Как правильно хранить сбережения и к чему готовиться на валютном рынке рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его подкаст .
Главное:
Банкир предостерегает от панического перевода всех сбережений в валюту из-за ожидания роста курса.
"Я бы не советовал мыслить категориями: либо только гривна, либо только валюта. Хотя очень часто, возможно, инерционно граждане воспринимают наличную валюту как нечто успокаивающее и надежное на "века". Рациональнее иметь определенный баланс", - отметил эксперт.
Эксперт отмечает: не стоит панически переводить все средства в валюту из-за страха перед курсовыми колебаниями.
"Прежде всего, что стоит сказать: универсального решения для всех нет. Все зависит от суммы средств, срока, на который человек готов их вложить, и насколько быстро эти деньги могут понадобиться", - советует банкир.
По его словам, вместо эмоциональных решений лучше использовать "математический" подход:
Мамедов не ожидает резкой или неконтролируемой девальвации гривны. По его мнению, у НБУ достаточно инструментов, чтобы сглаживать колебания. Базовый прогноз предполагает постепенное ослабление гривны:
Банкир подчеркнул, что эти цифры являются ориентирами, а не точными прогнозами. Главный совет для граждан - избегать финансовых решений под влиянием страха или слухов и планировать собственные финансы на несколько месяцев вперед.
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