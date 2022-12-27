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У курортному Коблевому до берега прибило міну, вона вибухнула (відео)

Фото: у Коблевому до берега прибило міну (ukrinform.ua)
Автор: Наталія Гурковська

До берега у курортному Коблевому до берега прибило морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

"На щастя, обійшло без потерпілих", - розповів він.

Він зазначив, що таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними.

"Якщо виявили вибухівку або будь-який інший небезпечний предмет, одразу телефонуйте на 102", - додав Шайхет.

Як повідомлялось, в Одеській області прикордонники спільно з бійцями ТРО виявили морську міну. Її винесло в гирло Дунаю.

Також військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

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