В курортном Коблево к берегу прибило мину, она взорвалась (видео)

"К счастью, обошло без пострадавших", - рассказал он.

Он отметил, что таких опасных предметов очень много, поэтому надо быть бдительными.

"Если обнаружили взрывчатку или любой другой опасный предмет, сразу звоните по телефону на 102", - добавил Шайхет.