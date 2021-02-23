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Курорт "Буковель" закроет кафе и рестораны из-за вспышки коронавируса

Автор: РБК-Украина

Горнолыжный курорт "Буковель" из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области закроет кафе и рестораны. Также на подъемниках создадут специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими.

Такое решение было принято руководство курорта, передает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

Также администрация "Буковеля" обязуется обеспечить соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима, а также широкое информирование отдыхающих о карантинных мерах.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневному суточному приросту лиц с установленным диагнозом коронавирус. Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре", - сказал председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук во время посещения "Буковеля".

Он добавил, что именно здесь в течение новогодне-рождественских праздников были крупнейшие скопления людей. И поэтому сейчас надо приложить усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, через введение более жестких карантинных мероприятий.

Ранее в Офисе президента заявили, что в Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, в частности, из-за курорта "Буковель".

В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.

Отметим, из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.

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