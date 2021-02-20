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Развертывание мобильного COVID-госпиталя на Прикарпатье: появились фото

Новина українською → Богородчаны, Суббота 20 февраля 2021 14:01
Развертывание мобильного COVID-госпиталя на Прикарпатье: появились фото Фото: мобильный COVID-госпиталь на Прикарпатье (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

На территории Богородчанского центральной районной больницы в Ивано-Франковской области сегодня утром началось развертывание мобильного госпиталя для COVID-пациентов. Госпиталь рассчитан на 120 койко-мест.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Мобильный COVID-госпиталь укомплектовали оборудованием для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Решение о развертывании госпиталя приняла Госкомиссия ТЭБ и НС из-за резкого ухудшения ситуации в области, в частности, недостатка койко-мест в больницах.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивают мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектован необходимым медицинским оборудованием. Силы МВД в регионе работают в усиленном режиме", - заявили в министерстве.

Развертывание мобильного COVID-госпиталя на Прикарпатье: появились фото

Развертывание мобильного COVID-госпиталя на Прикарпатье: появились фото

Фото: развертывание COVID-госпиталя в Богородчанах (mvs.gov.ua)

Напомним, мобильный госпиталь для COVID-пациентов прибыл в Ивано-Франковскую область вчера, 19 февраля. Госпиталь в Богородчанскую центральную районную больницу привезли подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как писало РБК-Украина, Ивано-Франковская область стала первой в Украине, где развернули мобильный COVID-госпиталь.

Добавим, Львов заявлял о готовности принять у себя COVID-пациентов из Ивано-Франковской области.

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