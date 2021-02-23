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Курорт "Буковель" закриє кафе і ресторани через спалах коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Гірськолижний курорт "Буковель" через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області закриє кафе та ресторани. Також на підйомниках створять спеціальну інфраструктуру для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками.

Таке рішення ухвалило керівництво курорту, передає прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Також адміністрація "Буковелю" зобов'язується забезпечити дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму, а також широке інформування відпочивальників про карантинні заходи.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує за щоденним добовим приростом осіб зі встановленим діагнозом коронавірусу. Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі", - сказав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук під час відвідування "Буковелю".

Він додав, що саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей. І тому зараз треба докласти зусилля, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, через запровадження суворіших карантинних заходів.

Раніше в Офісі президента заявили, що в Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, зокрема, через курорт "Буковель".

В Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину. Влада розповіла, які обмеження діють в області з 22 лютого, а що дозволено.

Зазначимо, через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області і заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.

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