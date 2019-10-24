Курды заявили о возобновлении военных действий Турцией

Сирийские демократические силы (СДС) под руководством курдов заявили, что Турция и ее сирийские союзники в четверг начали крупномасштабное наступление на три деревни, несмотря на перемирие. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении СДС говорится, что атака турецких войск на деревни за пределами зоны прекращения огня вынудила тысячи мирных жителей бежать. Курды призвали США вмешаться и остановить нападение турецких войск.

"Несмотря на приверженность наших сил решению о прекращении огня и выводу наших войск со всего района прекращения огня, турецкое государство и связанные с ним группировки все еще нарушают процесс прекращения огня", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американские военные имеют доказательства военных преступлений Турции в Сирии. По словам специального представителя госдепартамента США по Сирии Джеймса Джеффри, доказательства изучают высокопоставленные лица Америки.

Также сообщалось, что 23 октября президент США Дональд Трамп заявил о создании "безопасной зоны" в Сирии. После этого он поручил министру финансов США отменить введенные санкции против Турции. При этом Трамп отметил, что санкции могут сохраниться, если Турция нарушит условия.