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Сирия перебросила дополнительные силы на север

Новости » В мире    23.10.2019 - 18:29
Сирия перебросила дополнительные силы на север
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сирия перебросила танки и боевые машины в районы вблизи "безопасной зоны"

Сирия перебросила дополнительные единицы военной техники в провинции Ракка и Хасеке, которые находятся вблизи "безопасной зоны" на севере страны. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Сообщается, что дополнительные силы необходимы для сирийских войск для укрепления занимаемых позиций.

"Колонны танков и боевых машин сирийской армии вошли на территорию провинций Ракка и Хасеке с целью укрепления позиций правительственных сил в районе", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Сирии создаст 15 постов вдоль своей границы с Турцией после переговоров с Россией. Создание постов предусмотрено соглашением, достигнутым между Россией и Турцией.

Также сообщалось, что 23 октября президент США Дональд Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии. По его словам, были соблюдены все условия по выходу курдских военных и перемирию в регионе.

Кроме этого в США поддержали план Германии о международном контроле "безопасной зоны" в Сирии. Германия предлагает ввести в регион европейскую группу. При этом в США заявили, что вряд ли будут входить в эту группу.

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