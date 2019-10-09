Курды в Сирии призвали международное сообщество противодействовать Турции

Силы демократической Сирии (СДС) призывают международное сообщество противодействовать Турции, которая начала спецоперацию на северо-востоке Сирии с целью противодействия созданию террористического коридора на своей границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Представители СДС заявляют, что ситуация в районах северной Сирии до сих пор была нормальной, пока Турция не начала спецоперацию. Также они ссылаются на мнение общества, которое якобы не приемлет вторжения на Турции в регион Сирии.

"Все жители региона, в том числе курды, арабы, сирийцы и ассирийцы, призывают международные коалиционные силы и международное сообщество противостоять жестокой турецкой угрозе, которая направлена ​​на безопасность и стабильность и без того безопасного района", - говорится в заявлении СДС.

Демократические силы также заявляют, что начало турецкой военной операции означает полный отказ Анкары от механизма безопасности, который был реализован между тремя сторонами - Анкарой, международной коалицией и сирийскими демократическими силами.

Напомним, вечером 7 октября турецкая авиация нанесла удар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии в сирийской провинции Хасеке. Также отмечалось, что турецкие войска входят в Сирию через контрольно-пропускной пункт Джараблус.

Ранее США отказались поддерживать или участвовать в турецкой военной операции на севере Сирии, заявив, что Турция теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ в районе.

Также РБК-Украина сообщало, что Великобритания предостерегла Турцию от военных действий в Сирии. В Британии считают, что военные действия Турции могут дестабилизировать ситуацию в регионе.