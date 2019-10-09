Курди в Сирії закликали міжнародне співтовариство протидіяти Туреччині

Сили демократичної Сирії (СДС) закликають міжнародне співтовариство протидіяти Туреччини, яка почала спецоперацію на північному сході Сирії з метою протидії створенню терористичного коридору на своєму кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Представники СДС заявляють, що ситуація в районах північної Сирії досі була нормальною, поки Туреччина не почала спецоперацію. Також вони посилаються на думку суспільства, яке нібито не сприймає вторгнення Туреччини в регіон Сирії.

"Всі жителі регіону, у тому числі курди, араби, сірійці і ассирійці, закликають міжнародні коаліційні сили і міжнародне співтовариство протистояти жорстокій турецькій загрозі, яка спрямована на безпеку та стабільність і без того безпечного району", - йдеться в заяві СДС.

Демократичні сили також заявляють, що початок турецької військової операції означає повну відмову Анкари від механізму безпеки, який був реалізований між трьома сторонами - Анкарою, міжнародною коаліцією і сирійськими демократичними силами.

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня турецька авіація завдала удару по базі курдів з опозиційних Демократичних сил Сирії в сирійській провінції Хасеке. Також зазначалося, що турецькі війська входять в Сирію через контрольно-пропускний пункт Джараблус.

Раніше США відмовилися підтримувати або брати участь у турецької військової операції на півночі Сирії, заявивши, що Туреччина тепер буде нести відповідальність за всіх бойовиків ІГІЛ в районі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Великобританія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії. У Британії вважають, що військові дії Туреччини можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні.