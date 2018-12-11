ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курбединова выпустили из изолятора в оккупированном Крыму

Новости » Общество    11.12.2018 - 11:38
Курбединова выпустили из изолятора в оккупированном Крыму
Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Истек срок административного ареста Курбединова

Адвоката Эмиля Курбединова выпустили из изолятора временного содержания в оккупированном Симферополе (Крым). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".

Сообщается, что сегодня истек срок административного ареста Курбединова. Правозащитники отметили, что для встречи адвоката возле ИВС собрались десятки активистов.

 

Выход Эмиля Курбединова с ИВС

Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 11 грудня 2018 р.

 

Напомним, Курбединова задержали 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ему инкриминировали якобы пропаганду запрещенной атрибутики или символики. Это дело стало прецедентом на оккупированном полуострове, поскольку суд дважды привлек человека  к ответственности за один и тот же репост в Facebook по статье о пропаганде запрещенной в РФ мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир". Репост был сделан в 2013 году, когда на полуострове действовало украинское законодательство.

Отметим, Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам украинцев, незаконно удерживаемых Россией по сфабрикованным и политически мотивированным делам. С недавних пор он защищает одного из пленных украинских моряков.

Госдеп рекомендует гражданам США отказаться от посещения оккупированного Крыма Суд в оккупированном Крыму отказал Курбединову в досрочном освобождении
Новости Украины КрымСимферопольКрымадвокат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь