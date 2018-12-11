Курбединова выпустили из изолятора в оккупированном Крыму

Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Истек срок административного ареста Курбединова

Адвоката Эмиля Курбединова выпустили из изолятора временного содержания в оккупированном Симферополе (Крым). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".

Сообщается, что сегодня истек срок административного ареста Курбединова. Правозащитники отметили, что для встречи адвоката возле ИВС собрались десятки активистов.

Выход Эмиля Курбединова с ИВС Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Напомним, Курбединова задержали 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ему инкриминировали якобы пропаганду запрещенной атрибутики или символики. Это дело стало прецедентом на оккупированном полуострове, поскольку суд дважды привлек человека к ответственности за один и тот же репост в Facebook по статье о пропаганде запрещенной в РФ мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир". Репост был сделан в 2013 году, когда на полуострове действовало украинское законодательство.

Отметим, Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам украинцев, незаконно удерживаемых Россией по сфабрикованным и политически мотивированным делам. С недавних пор он защищает одного из пленных украинских моряков.