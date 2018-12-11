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Курбедінова відпустили з ізолятора в окупованому Криму

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 11:38
Курбедінова відпустили з ізолятора в окупованому Криму
Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Закінчився термін адміністративного арешту Курбедінова

Адвоката Еміля Курбедінова випустили з ізолятора тимчасового утримання в окупованому Сімферополі (Крим). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

Повідомляється, що сьогодні закінчився термін адміністративного арешту Курбедінова. Правозахисники зазначили, що для зустрічі адвоката біля ІТТ зібралися десятки активістів.

 

Вихід Еміля Курбединова з ІТТ

Опубліковано Кримська солідарність Вівторок, 11 грудня 2018 р.

 

Нагадаємо, Курбедінова затримали 6 грудня співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Йому інкримінували нібито пропаганду забороненої атрибутики або символіки. Ця справа стала прецедентом на окупованому півострові, оскільки суд двічі притягнув особу до відповідальності за один і той же репост у Facebook за статтею про пропаганду забороненої в РФ мусульманської організації "Хізб ут-Тахрір". Репост був зроблений в 2013 році, коли на півострові діяло українське законодавство.

Зазначимо, Курбедінов є одним з ключових адвокатів у справах українців, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими і політично мотивованими справами. З недавніх пір він захищає одного з полонених українських моряків.

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