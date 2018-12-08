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Адвокат рассказал об условиях содержания арестованного в аннексированном Крыму Курбединова

Новости » Общество    08.12.2018 - 19:11
Адвокат рассказал об условиях содержания арестованного в аннексированном Крыму Курбединова
Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

По словам адвоката Семедляева, с Курбединовым удалось поговорить только по телефону

Арестованный в аннексированном Россией Крыму адвокат Эмиль Курбединов находится в симферопольском спецприемнике для административно задержанных, условия содержания удовлетворительные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

По словам адвоката Эдема Семедляева, из-за того, что по выходным в спецприемнике не пускают посетителей, ему не удалось посетить Курбединова.

"Удалось поговорить с Эмилем Курбединовым только по телефону. Чувствует себя нормально и передает всем большой селям (приветствие, - ред.). Попросил только сигареты и чистую воду. Я ему сразу передал. Было много вопросов к нему, но не хотел это обсуждать по телефону. Планирую попасть к нему в понедельник", - отметил Семедляев.

Адвокат рассказал об условиях содержания арестованного в аннексированном Крыму Курбединова

Отметим, Эмиля Курбединова задержали в оккупированном РФ Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Задержание произошло утром 6 декабря 2018.

7 декабря подконтрольный РФ "Киевский районный суд Симферополя" арестовал его на 5 суток.

После этого Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного "суда" в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова, который защищал захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

 

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