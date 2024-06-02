На Курахівському напрямку у ворога значні втрати: оновлена ситуація на фронті

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 115 осіб.

На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень: три атаки ворога відбито, два бої тривають.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення. Противник успіху не має.

На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, три - тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. За уточненою інформацією, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 200 окупантів вбитими та пораненими.

Від початку доби на Времівському напрямку успіху не мала спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського.

Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.