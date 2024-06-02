Наступ РФ у Харківській області: у ЗСУ розповіли, чи є загроза з напрямку Золочева

Українські військові поки не фіксують активізацію ворога у напрямку Золочева Харківської області. Це місто розташоване за близько 40 км від Харкова і за 25 км від кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Юрія Повха в ефірі телемарафону.

"Військові оперують лише фактами. На даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди напоготові і чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках", - заявив речник.

За його словами, станом на ранок бої на Харківському напрямку точаться у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Втрати ворога за добу на цьому напрямку складають 115 осіб пораненими та вбитими.

Речник зазначив, що росіяни використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії.

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