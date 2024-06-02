RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Кураховском направлении у врага значительные потери: обновленная ситуация на фронте

Фото: на Кураховском направлении у россиян значительные потери за последние сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте за минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, а с начала текущих суток - уже 29 боевых столкновений. На Кураховском направлении у российских войск значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ,

На Харьковском направлении с начала суток идет бой в районе Старицы. Ситуация контролируется. По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек.

На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений: три атаки врага отбиты, два боя продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения. Противник успеха не имеет.

На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потери позиций не допущены. По уточненной информации, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными.

С начала суток на Времивском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.

Также безуспешна была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения по плацдарму в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.

Наступление РФ в направлении Харькова

В течение трех недель российские оккупанты пытаются прорваться сквозь оборону украинских войск на севере Харьковской области. Пока оккупанты захватят примерно 30% города Волчанск, они увязли в уличных боях.

Местные власти отмечают, что может также быть угроза активизации оккупантов в направлении города Золочев. Но Силы обороны отмечают, что пока не фиксируют такой активности врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины