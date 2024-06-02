На Кураховском направлении у врага значительные потери: обновленная ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток идет бой в районе Старицы. Ситуация контролируется. По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек.

На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений: три атаки врага отбиты, два боя продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения. Противник успеха не имеет.

На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потери позиций не допущены. По уточненной информации, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными.

С начала суток на Времивском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.

Также безуспешна была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения по плацдарму в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.