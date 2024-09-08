На Курахівському напрямку більше боїв, ніж на Покровському: ситуація на фронті

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління та десяти районах зосередження особового складу ворога.

На Харківському напрямку агресор продовжував активні дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції підрозділів ЗСУ. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку українські війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка.

На Покровському напрямку захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селидового Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка, де ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного та Вугледара Донецької області.

На Придніпровському напрямку захисники жорстко припинили 11 спроб окупантів просуватись на рубежі зайняті українськими військами.

На інших напрямках - без змін.