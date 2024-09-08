За добу ЗСУ знищили 30 російських артсистем і більше 1200 окупантів: втрати РФ у війні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Протягом минулої доби 7 вересня захисники України ліквідували на фронті 1200 російських окупантів. Також знищено 30 артилерійських систем і 80 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 625260 (+1270) осіб ліквідовано;
- танків - 8636 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 16897 (+19) од.;
- артилерійських систем - 17804 (+30) од.;
- РСЗВ - 1180 (+2) .;
- засоби ППО - 942 од.;
- літаків - 368 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14864 (+80) од.;
- крилатих ракет - 2588 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24218 (+47) од.;
- спеціальної техніки - 3047 (+10) од.
Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на 22:00, 7 вересня, на фронті протягом доби відбулося 168 бойових зіткнень. 44 з них на Покровському напрямку, де ворог втратив понад 240 своїх військових.
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