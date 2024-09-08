За добу ЗСУ знищили 30 російських артсистем і більше 1200 окупантів: втрати РФ у війні

Протягом минулої доби 7 вересня захисники України ліквідували на фронті 1200 російських окупантів. Також знищено 30 артилерійських систем і 80 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на 22:00, 7 вересня, на фронті протягом доби відбулося 168 бойових зіткнень. 44 з них на Покровському напрямку, де ворог втратив понад 240 своїх військових.

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