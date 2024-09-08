На Кураховском направлении больше боев, чем на Покровском: ситуация на фронте

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления и десяти районам сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении агрессор продолжал активные действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции подразделений ВСУ. Основные усилия захватчики направили в районах Синковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Лиманском направлении украинские войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 10 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.

На Покровском направлении защитники отражали 44 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провел более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидового Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Галицыновка, Украинск и Георгиевка, где враг 47 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил семь штурмов наших позиций неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области.

На Приднепровском направлении защитники жестко пресекли 11 попыток оккупантов продвигаться на рубеже занятые украинскими войсками.

На других направлениях - без изменений.