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В Купянске спасли подростков, которых оккупанты закрыли в подвале на "фильтрацию"

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Харьков, Четверг 15 сентября 2022 12:25
В Купянске спасли подростков, которых оккупанты закрыли в подвале на "фильтрацию" Фото: пограничники освободили пятерых подростков из подвала в Купянске (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале в Купянске Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

В Купянске пограничники по информации местных жителей обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которых закрыли оккупанты в одном из подвалов.

В Купянске спасли подростков, которых оккупанты закрыли в подвале на &quot;фильтрацию&quot;

Как выяснилось, к моменту освобождения четверо девушек и парень, находились в подвале уже 7 дней.

"Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов оказались студентами учебного заведения - будущими медиками", - говорится в сообщении.

Освобожденные девушки и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале.

Напомним, об освобождении Купянска стало известно 10 сентября. Украинские военные зашли в город и установили государственный флаг.

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Харьков Купянск
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