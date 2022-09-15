В Купянске спасли подростков, которых оккупанты закрыли в подвале на "фильтрацию"
Пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале в Купянске Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
В Купянске пограничники по информации местных жителей обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которых закрыли оккупанты в одном из подвалов.
Как выяснилось, к моменту освобождения четверо девушек и парень, находились в подвале уже 7 дней.
"Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов оказались студентами учебного заведения - будущими медиками", - говорится в сообщении.
Освобожденные девушки и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале.
Напомним, об освобождении Купянска стало известно 10 сентября. Украинские военные зашли в город и установили государственный флаг.
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