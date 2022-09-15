В Купянске спасли подростков, которых оккупанты закрыли в подвале на "фильтрацию"

Пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале в Купянске Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

В Купянске пограничники по информации местных жителей обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которых закрыли оккупанты в одном из подвалов.

Как выяснилось, к моменту освобождения четверо девушек и парень, находились в подвале уже 7 дней.

"Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов оказались студентами учебного заведения - будущими медиками", - говорится в сообщении.

Освобожденные девушки и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале.