У Куп’янську врятували підлітків, яких окупанти закрили в підвалі на "фільтрацію"
Прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі в Куп’янську Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
У Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, яких закрили окупанти в одному з підвалів.
Як з’ясувалося, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів.
"Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу - майбутніми медиками", - йдеться в повідомленні.
Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.
Нагадаємо, про звільнення Куп'янська стало відомо 10 вересня. Українські військові зайшли в місто та встановили державний прапор.
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