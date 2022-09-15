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У Куп’янську врятували підлітків, яких окупанти закрили в підвалі на "фільтрацію"

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Харків, Четвер 15 вересня 2022 12:25
У Куп’янську врятували підлітків, яких окупанти закрили в підвалі на "фільтрацію" Фото: прикордонники звільнили п’ятьох підлітків з підвалу у Куп'янську (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі в Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

У Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, яких закрили окупанти в одному з підвалів.

У Куп’янську врятували підлітків, яких окупанти закрили в підвалі на &quot;фільтрацію&quot;

Як з’ясувалося, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів.

"Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу - майбутніми медиками", - йдеться в повідомленні.

Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.

Нагадаємо, про звільнення Куп'янська стало відомо 10 вересня. Українські військові зайшли в місто та встановили державний прапор.

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Харків Купянск
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