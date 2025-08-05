"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години

Тарифи Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить тарифи проти Індії.

Американський лідер наголошував, що Делі немає діла до того, скільки українців загинуло через російську агресію.

Угоди укладено на тлі нових санкцій Європейського Союзу, націлених на російську енергетичну торгівлю. Трамп раніше пригрозив країнам, які купують нафту в Москви, 100-відсотковими вторинними тарифами.

Згідно з Reuters, щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії, були перенаправлені після нещодавнього пакета американських санкцій.

Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні за допомогою купівлі нафти. Він заявив, що це неприйнятно.