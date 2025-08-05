"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа

Тарифы Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит тарифы против Индии.

Американский лидер подчеркивал, что Дели нет дела до того, сколько украинцев погибло из-за российской агрессии.

Соглашения заключены на фоне новых санкций Европейского Союза, нацеленных на российскую энергетическую торговлю. Трамп ранее пригрозил странам, которые покупают нефть у Москвы, 100-процентными вторичными тарифами.

Согласно Reuters, по меньшей мере два танкера с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, были перенаправлены после недавнего пакета американских санкций.

Заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны в Украине с помощью покупки нефти. Он заявил, что это неприемлемо.