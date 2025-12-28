В Росії виробники одягу та взуття масово згортають свій бізнес через зростання податків та штрафів. При цьому стосується це переважним чином саме російських виробників - іноземні почуваються на тлі цих подій дуже добре.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що попри усі обіцянки "імпортозаміщення", після 2022 року російська індустрія не змогла скористатися тим, що міжнародні бренди покинули РФ. Попри тимчасове зростання продажів, спад не змусив на себе довго чекати: уже у 2024 та 2-25 роках галузь зіткнулася з проблемами - падінням попиту, закриттям магазинів і зростанням витрат.
"Масово згортають бізнес навіть великі гравці. Збанкрутували Incity та Deseo, закрився бренд Just Clothes, а "Глория Джинс" закриває магазини, продає фабрики й переносить виробництво за кордон. Половина всіх закритих торгових точок у 2025 році - це магазини одягу й взуття, переважно російські", - сказано у повідомленні.
При цьому замість розвитку виробництва ринок забитий імпортними товарами, переважно з Китаю та Туреччини. Повноцінної текстильної бази в Росії немає: ані сучасних фабрик, ані якісних тканин і фурнітури. Навіть військова форма замовляється в Китаї. Російські маркетплейси Wildberries та Ozon популяризують азійський імпорт та витіснили локальних виробників.
"На тлі зростання податків і штрафів бізнес втрачає рентабельність, а споживачі – купівельну спроможність. У підсумку російська мода виявилася нездатною існувати без відомих міжнародних брендів, оголивши бідність, технологічну слабкість і повну залежність економіки від зовнішнього світу", - резюмували в СЗРУ.
Зазначимо, за даними української розвідки, російська фінансова та інституційна система загалом дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.
Нещодавно Росія вперше закупила для АЕС критичні турбогенератори у Китаї, що підкреслює слабкість власного машинобудування. Ця подія сигналізує про глибоку технологічну залежність Москви від Пекіна.
Цікавий момент - що російська економіка потерпає не тільки через санкції та війну в Україні. Вічна мерзлота у критично важливих для російської економіки регіонах починає танути - що загрожує важливій інфраструктурі росіян.