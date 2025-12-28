Купують в Китаї військову форму: Росія залишилася без текстильної промисловості, - СЗР

Зазначається, що попри усі обіцянки "імпортозаміщення", після 2022 року російська індустрія не змогла скористатися тим, що міжнародні бренди покинули РФ. Попри тимчасове зростання продажів, спад не змусив на себе довго чекати: уже у 2024 та 2-25 роках галузь зіткнулася з проблемами - падінням попиту, закриттям магазинів і зростанням витрат.

"Масово згортають бізнес навіть великі гравці. Збанкрутували Incity та Deseo, закрився бренд Just Clothes, а "Глория Джинс" закриває магазини, продає фабрики й переносить виробництво за кордон. Половина всіх закритих торгових точок у 2025 році - це магазини одягу й взуття, переважно російські", - сказано у повідомленні.

При цьому замість розвитку виробництва ринок забитий імпортними товарами, переважно з Китаю та Туреччини. Повноцінної текстильної бази в Росії немає: ані сучасних фабрик, ані якісних тканин і фурнітури. Навіть військова форма замовляється в Китаї. Російські маркетплейси Wildberries та Ozon популяризують азійський імпорт та витіснили локальних виробників.

"На тлі зростання податків і штрафів бізнес втрачає рентабельність, а споживачі – купівельну спроможність. У підсумку російська мода виявилася нездатною існувати без відомих міжнародних брендів, оголивши бідність, технологічну слабкість і повну залежність економіки від зовнішнього світу", - резюмували в СЗРУ.