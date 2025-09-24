"Купуй європейське": Берлін готує відповідь ЄС на політику Трампа

За даними джерел Reuters, акцент буде зроблено на фінансуванні транскордонних залізничних і автомобільних проєктів, енергетичних мереж, охорони зовнішніх кордонів і досліджень.

У планах також створення єдиного ринку оборонної продукції зі спільними проектами у сфері озброєнь.

Клінкбайль має намір просувати ідею "Купуй європейське" для критично важливих компонентів, включно з передовими напівпровідниками.

Німеччина посилює лідерство в ЄС

За канцлера Фрідріха Мерца найбільша економіка Європи прагне зайняти активнішу позицію в Європейському Союзі. Це пов'язано з меншою орієнтацією США на трансатлантичне співробітництво і триваючою війною Росії проти України.

За словами джерел, Клінкбайль у своїй промові в берлінській Hertie School наголошуватиме на важливості швидких торговельних угод з Індією і блоком Mercosur у Південній Америці. Такий крок стане відповіддю на тарифну політику адміністрації Трампа.

Союз заощаджень та інвестицій

Міністр також запропонує створення "Союзу заощаджень та інвестицій", щоб залучити більше приватного капіталу. Він вважає, що гармонізований і ефективний ринок капіталу в Європі необхідний для зростання стартапів і компаній, що виходять на нові ринки.

Клінкбайль підкреслить, що національні спроби самостійно впроваджувати правила єдиного ринку ЄС тільки збільшують бюрократію і дроблять загальний економічний простір.

Легше працювати через кордони

Ще одним напрямом стане взаємне визнання професійних кваліфікацій у країнах ЄС. Це, за його словами, допоможе стимулювати мобільність робочої сили.

Клінкбайль назвав "дрібнодержавний партикуляризм" серйозним гальмом для інвестицій.