Євро проти долара: як Європа може втратити історичний шанс

Євросоюз обговорює, як перетворити євро на глобальний інструмент. Але внутрішні протиріччя заважають руху вперед.

Заклик Лагард

Коли стурбованість торговельною політикою Дональда Трампа штовхала долар до багаторічних мінімумів, глава Європейського центробанку Крістін Лагард наприкінці травня закликала європейських лідерів зміцнити позиції своєї валюти.

У Берліні вона заявила, що виклик, кинутий Трампом економічному статус-кво, дає Європі шанс підвищити вплив євро. За її словами, настав "глобальний момент євро".

Лагард, колишній міністр фінансів Франції, була розчарована слабкістю політичного лідерства. Вона вважала, що хтось зобов'язаний заповнити цей вакуум.

Розчарування і перешкоди

Минуло чотири місяці, але заклики Лагард були заглушені національними розбіжностями та іншими пріоритетами. Війна в Україні, політика США і внутрішні кризи відсунули реформи фінансової системи на другий план.

Співрозмовники Reuters відзначають відчуття політичної інерції. Пропозиції щодо зміцнення привабливості євро для інвесторів поки що не реалізовані.

Спільний випуск боргових паперів у євро для фінансування оборони зустрів опір Берліна і Парижа. Проекти зі створення цифрового євро також залишаються в підвішеному стані.

Долар проти євро

Євро є одним із ключових досягнень ЄС і використовується 350 мільйонами європейців. Однак глобально долар залишається домінуючою валютою.



"Долар - король, і ми збираємося зберегти це становище", - заявив Трамп у липні. Американська валюта забезпечує Вашингтону доступ до величезного ринку кредиторів і посилює фінансовий вплив США.

Євро посідає друге місце у світі, складаючи близько 20% світових резервів і міжнародних розрахунків. Понад 60 країн безпосередньо або опосередковано прив'язані до нього.



Пошук безпечних активів

Головною перешкодою для зростання впливу євро залишається відсутність достатньої кількості "безпечних активів". Ринок американських казначейських паперів оцінюється в 30 трильйонів доларів, тоді як обсяг державних облігацій єврозони приблизно вдвічі менший.

"У ЄС немає достатньо глибокого капітального ринку. Він фрагментований за національними лініями і не має в своєму розпорядженні по-справжньому великого і ліквідного активу", - зазначив глава європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.

Ідеї про створення спільних боргових інструментів знову впираються в опір Німеччини та Нідерландів. Країни з північної Європи не готові розділяти ризики з більш вразливими південними сусідами.

Питання військової безпеки

Пандемія COVID-19 стала винятком, коли ЄС погодився на спільне запозичення для фонду відновлення в розмірі 800 мільярдів євро. Але після приходу до влади канцлера Фрідріха Мерца Німеччина знову взяла курс на контроль витрат.

"Ми не сказали ні. Ми лише зазначили, що потрібен конкретний проєкт, який можна профінансувати", - пояснив ексміністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс.

Франція також не поспішає підтримувати спільні боргові схеми, віддаючи пріоритет розвитку власних оборонних потужностей. У підсумку на саміті НАТО в червні більшість країн вирішили фінансувати оборону через національні бюджети.

Капітальний союз і контроль

Ще одна проблема - відсутність єдиного капітального ринку. Ідея створення загальноєвропейського аналога американської SEC зустріла опір низки країн з розвиненими фінансовими секторами, таких як Люксембург та Ірландія.

Лагард пропонувала розвивати Європейське управління з цінних паперів і ринків, розширюючи його повноваження. Але прогрес залишається повільним.

"Моє враження, що питання про надання більших повноважень ESMA буде відкладено на майбутнє", - зазначив колишній прем'єр Італії Енріко Летта.

Цифровий євро

Поява криптовалют і цифрових доларів змусила ЄС розглянути питання про цифровий євро. Але законопроєкт про його створення вже два роки перебуває без руху.

"Цифровий євро представлений як швейцарський ніж, але йому не вистачає точності для вирішення конкретних проблем", - заявив іспанський депутат Фернандо Наваррете.

Навіть якщо проєкт схвалять у 2026 році, його технічна реалізація займе ще близько трьох років. Лагард висловлювала розчарування тим, що цифровий євро не буде запущено до кінця її мандата в 2027 році.

Конкуренція з юанем і золотом

Багато експертів не вірять, що євро зможе наздогнати долар. За опитуванням OMFIF, лише 16% центробанків планують збільшити вкладення в євро. Основними бенефіціарами диверсифікації резервів стають золото і китайський юань.

"ЄЦБ повинен створювати інструменти, свопи для центробанків в Азії. Тоді буде простіше інвестувати в Європу", - заявила представник Центробанку Монголії Енхе Енхжаргал Данзанбалжир.

У вересні Лагард знову наголосила: Європі потрібно усунути "проломи в броні" свого геоекономічного становища. "Європа працює над цим, хоча, можливо, занадто повільно", - підсумувала вона.