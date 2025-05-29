Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком

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Чи існує "безпечний" курс долара для покупки?

Чому зараз не найкращий час, щоб купувати валюту?

Чи безпечні міжнародні сервіси для переказів?

Чи ризиковані інвестиції у криптовалюту?

Курс долара

- Назвіть три головні фактори, які зараз впливають на курс долара до гривні.

- Насправді на курс впливають лише один фактор - це попит та пропозиція, а всі інші впливають саме на них.

Саме зараз, якщо брати широко, це зовнішня допомога, політика НБУ та валютні обмеження, які встановлені НБУ.

Також це очікування та альтернативи для збереження від інфляції. Вони впливають одне і інше. Висока інфляція формує девальваційні очікування, і повинні бути альтернативи для збереження від цієї інфляції. І валюта традиційно є частиною цієї альтернативи.

Відповідно, ось такі фактори, які, на мій погляд, зараз виступають зараз найголовнішими.

Крім того, вплив має також населення, бо це суттєва частина валютного попиту. Це аграрії, енергетики, забезпечення тіньового ринку, який зараз дуже сильно урізається.

Але найголовніше, все ж таки, ми знаходимося в стані війни, тому впливає зовнішня допомога, яку ми маємо, дії НБУ та очікування інфляції.

Проте, ми ж бачимо, прогнози і урядові, і експертні, і міжнародних організацій, вони всі залишаються на вищому рівні, очікується більш високий курс долара. Хоча в останній бюджетній декларації середній курс на цей рік був знижений з 45 до 43,3 гривень за долар.

Чи варто українцям купувати долар зараз?

Короткостроково, для спекуляцій, долар купувати зараз, принаймні, я не бачу якогось значного сенсу. Бо історично, червень для валютного ринку, це або нейтральний місяць для курсу, або місяць падіння долара. Лише чотири рази за 25 останніх років долар дорожчав саме в червні. І лише один раз більше ніж на 1%.

Тому перед таким місяцем купувати сумнівно, там дуже серйозний сезонний тренд, історичний. Здорожчання долара не варто очікувати. А ось вже липень та серпень, там так можуть бути вже зовсім інші тренди.

НБУ має значні золотовалютні резерви, тому значного падіння гривні не варто очікувати, але ж воно буде, бо попереду є багато років. Середньостроково-довостроково я залишаюся в очікуванні послаблення гривні.

- Чи є "безпечний" курс долара, за яким краще купувати валюту?

- Такий курс є. Існує потенціал для зростання. Все, що нижче 41,5 гривні - дуже привабливо для купівлі. Особливо, якщо ми будемо зберігати стратегію не спекуляцій, а зберігання та накопичення.

Можна покласти ці долари в банки під 1-2% річних. Або валютні ОВДП, вони є. Є навіть пропозиції щодо єврооблігацій України невеликими об'ємами. Просто збереження готівкової валюти, можливо, зараз не найкращий варіант.

З купівлею валюти можна зачекати (фото: Getty Images)

Грошові перекази

- Чи безпечно зараз переказувати гроші через застосунки?

- Якщо це легальні гроші, якщо це ваші гроші, офіційні, то це досить безпечно. В рамках загальних ризиків всього ринку схожих додатків.

Чи довіряєте ви Приватбанку, чи Монобанку, чи іншій банківській структурі, банківському застосунку, це вже інша справа. Але, взагалі, ми так приймаємо, що загальний ризик десь однаковий для кожного банківського застосунку.

Якщо ми кажемо про застосунок, якщо ми кажемо про інші фінансові фінтехи, які пропонують перекази, що забезпечують частину цих переказів, то, вони досить безпечні і співпрацюють з банками.

- Які обмеження на перекази є зараз у банках?

- Тут нічого поки не змінилося. Зараз у нас 150 тисяч гривень P2P та IBAN для середнього і низького рівня ризику, а для високого рівня ризику у нас 50. І, відповідно, з 1 червня для низького і середнього рівня ризику знижуються до 100 тисяч.

Тут нічого не змінилося, виключно по міжбанківському меморандуму.

- Чи варто використовувати міжнародні сервіси для переказів?

- Я не бачу ніяких проблем використання. Але потрібно перевіряти комісії, потрібно перевіряти курсові обмеження.

І перевіряти, чи взаємодія, чи все нормально працює на рівні цієї установи з НБУ і банками. Завести гроші - це одне, а потім їх використовувати для відправки в інші банки - це інше. Але ті, що працюють, вони дорожають своїм ім'ям.

І насправді все працює добре. Вони співпрацюють з банками, і все поки добре. Єдине, що ще – це на законодавчому рівні обмеження.

Перекази - безпечні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Інвестиції

- Чи варто зараз інвестувати у валюту?

- Так, це зручний інструмент, він завжди під рукою. Особливо ситуаціях, якщо потрібно виїхати, то не з гривнею, а з доларом, або євро. Особливо зараз.

І це традиція. Відпочинок за кордоном доларовий, багатий і широкий тіньовий український ринок, який був до війни і зараз там зберігається, передбачав, що ви накопичуєте валюту, а потім її продаєте для того, щоб поїхати за кордон на поїздку, для того, щоб відпочити з родиною на морі, щоб купити машину, щоб берегти від інфляції або від своєї девальвації гривні.

Тому дуже важко це перебороти. І саме тому НБУ дотримується курсу створення альтернативи, щоб були доступні альтернативі гривні. В банках таку альтернативу сформувати неможливо було. А в ОВДП якраз дуже непогана альтернатива.

Не треба всі свої заощадження переводити в долар, у валюту. Є інші інформативні інструменти, де можна вирішувати. Проте валюта є частиною цих збережень.

- Що ви думаєте про інвестиції у криптовалюти?

- Історично, якщо ми будемо обходити періоди "криптозими", це дуже цікава і вигідна інвестиція.

Вона високо ризикована через волатильність, через деякі законодавчі обмеження, законодавчі регулювання ринків, але як інструмент він дуже привабливий і перспективний. По квітні за останні 12 місяців він викликав найбільший прив'язок капіталу, враховуючи не тільки зміну валютної вартості криптовалюти, але й девальваційну складову. Тому так, це дуже цікавий і вигідний інструмент.

Проте кожен для себе повинен зрозуміти, що по ризику цей інструмент не повинен займати дуже багато в портфелі інвестицій.

Українцям не радять вкладати всі гроші в біткоїни (Фото: GettyImages)

- Головна порада для новачків, які хочуть почати інвестувати прямо зараз?

- Головна порада для всіх - це диверсифікація. Порада для тих, хто бажає стабільності і низький ризик - це депозити і ОВДП.

Той, хто розглядає довгострокові, більш молодий і більш активний, так він може розглядати інші інструменти, в тому числі й криптовалюти, як довгострокову інвестицію, але не заграваючи з великим об'ємом інвестицій саме в цю позицію. Є нерухомість, є золото, є земля, є акції міжнародні, адже зараз є обмеження на інвестиції.