Покупать доллары сейчас нет смысла: блиц-интервью с финансовым аналитиком

Главное

Существует ли "безопасный" курс доллара для покупки?

Почему сейчас не лучшее время, чтобы покупать валюту?

Безопасны ли международные сервисы для переводов?

Рискованны ли инвестиции в криптовалюту?

Курс доллара

- Назовите три главных фактора, которые сейчас влияют на курс доллара к гривне.

- На самом деле на курс влияют только один фактор - это спрос и предложение, а все остальные влияют именно на них.

Именно сейчас, если брать широко, это внешняя помощь, политика НБУ и валютные ограничения, установленные НБУ.

Также это ожидания и альтернативы для сохранения от инфляции. Они влияют одно и другое. Высокая инфляция формирует девальвационные ожидания, и должны быть альтернативы для сохранения от этой инфляции. И валюта традиционно является частью этой альтернативы.

Соответственно, вот такие факторы, которые, на мой взгляд, сейчас выступают сейчас самыми главными.

Кроме того, влияние имеет также население, потому что это существенная часть валютного спроса. Это аграрии, энергетики, обеспечение теневого рынка, который сейчас очень сильно урезается.

Но самое главное, все же, мы находимся в состоянии войны, поэтому влияет внешняя помощь, которую мы имеем, действия НБУ и ожидания инфляции.

Однако, мы же видим, прогнозы и правительственные, и экспертные, и международных организаций, они все остаются на высшем уровне, ожидается более высокий курс доллара. Хотя в последней бюджетной декларации средний курс на этот год был снижен с 45 до 43,3 гривен за доллар.

Стоит ли украинцам покупать доллар сейчас?

Краткосрочно, для спекуляций, доллар покупать сейчас, по крайней мере, я не вижу какого-то значительного смысла. Потому что исторически, июнь для валютного рынка, это или нейтральный месяц для курса, или месяц падения доллара. Только четыре раза за 25 последних лет доллар дорожал именно в июне. И только один раз больше чем на 1%.

Поэтому перед таким месяцем покупать сомнительно, там очень серьезный сезонный тренд, исторический. Подорожания доллара не стоит ожидать. А вот уже июль и август, там так могут быть уже совсем другие тренды.

НБУ имеет значительные золотовалютные резервы, поэтому значительного падения гривны не стоит ожидать, но оно будет, потому что впереди много лет. Среднесрочно-долгосрочно я остаюсь в ожидании ослабления гривны.

- Есть ли "безопасный" курс доллара, по которому лучше покупать валюту?

- Такой курс есть. Существует потенциал для роста. Все, что ниже 41,5 гривны - очень привлекательно для покупки. Особенно, если мы будем сохранять стратегию не спекуляций, а хранения и накопления.

Можно положить эти доллары в банки под 1-2% годовых. Или валютные ОВГЗ, они есть. Есть даже предложения по еврооблигациям Украины небольшими объемами. Просто сохранение наличной валюты, возможно, сейчас не самый лучший вариант.

С покупкой валюты можно повременить (фото: Getty Images)

Денежные переводы

- Безопасно ли сейчас переводить деньги через приложения?

- Если это легальные деньги, если это ваши деньги, официальные, то это достаточно безопасно. В рамках общих рисков всего рынка похожих приложений.

Доверяете ли вы Приватбанку, или Монобанку, или другой банковской структуре, банковскому приложению, это уже другое дело. Но, вообще, мы так принимаем, что общий риск где-то одинаковый для каждого банковского приложения.

Если мы говорим о приложении, если мы говорим о других финансовых финтехах, которые предлагают переводы, которые обеспечивают часть этих переводов, то они достаточно безопасны и сотрудничают с банками.

- Какие ограничения на переводы есть сейчас в банках?

- Здесь ничего пока не изменилось. Сейчас у нас 150 тысяч гривен P2P и IBAN для среднего и низкого уровня риска, а для высокого уровня риска у нас 50. И, соответственно, с 1 июня для низкого и среднего уровня риска снижаются до 100 тысяч.

Здесь ничего не изменилось, исключительно по межбанковскому меморандуму.

- Стоит ли использовать международные сервисы для переводов?

- Я не вижу никаких проблем использования. Но нужно проверять комиссии, нужно проверять курсовые ограничения.

И проверять, взаимодействие ли, все ли нормально работает на уровне этого учреждения с НБУ и банками. Завести деньги - это одно, а потом их использовать для отправки в другие банки - это другое. Но те, что работают, они дорожат своим именем.

И на самом деле все работает хорошо. Они сотрудничают с банками, и все пока хорошо. Единственное, что еще - это на законодательном уровне ограничения.

Переводы - безопасны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Инвестиции

- Стоит ли сейчас инвестировать в валюту?

- Да, это удобный инструмент, он всегда под рукой. Особенно ситуациях, если нужно уехать, то не с гривной, а с долларом или евро. Особенно сейчас.

И это традиция. Отдых за границей долларовый, богатый и широкий теневой украинский рынок, который был до войны и сейчас там сохраняется, предполагал, что вы накапливаете валюту, а потом ее продаете для того, чтобы поехать за границу на поездку, для того, чтобы отдохнуть с семьей на море, чтобы купить машину, чтобы беречь от инфляции или от своей девальвации гривны.

Поэтому очень трудно это перебороть. И именно поэтому НБУ придерживается курса создания альтернативы, чтобы были доступны альтернативы гривне. В банках такую альтернативу сформировать невозможно было. А в ОВГЗ как раз очень неплохая альтернатива.

Не надо все свои сбережения переводить в доллар, в валюту. Есть другие информативные инструменты, где можно решать. Однако валюта является частью этих сбережений.

- Что вы думаете об инвестициях в криптовалюты?

- Исторически, если мы будем обходить периоды "криптозимы", это очень интересная и выгодная инвестиция.

Она высоко рискованная из-за волатильности, из-за некоторых законодательных ограничений, законодательного регулирования рынков, но как инструмент он очень привлекательный и перспективный. По апрелю за последние 12 месяцев он вызвал наибольшую привязку капитала, учитывая не только изменение валютной стоимости криптовалюты, но и девальвационную составляющую. Поэтому да, это очень интересный и выгодный инструмент.

Однако каждый для себя должен понять, что по риску этот инструмент не должен занимать очень много в портфеле инвестиций.

Украинцам не советуют вкладывать все деньги в биткоины (Фото: GettyImages)

- Главный совет для новичков, которые хотят начать инвестировать прямо сейчас?

- Главный совет для всех - это диверсификация. Совет для тех, кто желает стабильности и низкий риск - это депозиты и ОВГЗ.

Тот, кто рассматривает долгосрочные, более молодой и более активный, так он может рассматривать другие инструменты, в том числе и криптовалюты, как долгосрочную инвестицию, но не заигрывая с большим объемом инвестиций именно в эту позицию. Есть недвижимость, есть золото, есть земля, есть акции международные, ведь сейчас есть ограничения на инвестиции.