Купуєте нове авто? ПФУ попередив про ризик втрати субсидії

Українці, які отримують житлову субсидію, мають враховувати не лише свої доходи, а й великі покупки. Не всі знають, що придбання автомобіля також може вплинути на державну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Купівля авто може стати причиною відмови у субсидії

За правилами призначення житлової субсидії, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за допомогою враховується придбання транспортного засобу на суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Якщо така операція була здійснена заявником або членом його домогосподарства, це може стати підставою для непризначення субсидії.

Тобто якщо сім'я планує придбати нову автівку, яка коштує понад 100 тисяч гривень, важливо врахувати не лише її вартість, а й те, коли саме відбулася покупка.

Причому йдеться не тільки про купівлю автомобіля за власні кошти. ПФУ окремо наголошує, що до таких операцій можуть належати платежі, пов'язані з набуттям майнових прав на транспортний засіб.

Чи заберуть субсидію одразу після купівлі машини

Не кожна наявність автомобіля автоматично означає втрату субсидії. ПФУ враховує конкретні обставини та вартість операції.

Водночас є окреме правило щодо самого транспортного засобу. Житлова субсидія не призначається, якщо на 1 число місяця, з якого вона призначається, у власності члена домогосподарства є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п'яти років. Виняток становлять мопеди та причепи.

Також проблемою може стати наявність більше одного транспортного засобу, якщо з року випуску відповідних авто минуло менше 15 років.

Таким чином, перед купівлею машини отримувачам субсидії варто перевірити одразу два моменти: вартість операції та вік автомобіля.

Про купівлю потрібно повідомити ПФУ

Якщо людина вже отримує субсидію і купує автомобіль, про набуття права власності на транспортний засіб необхідно повідомити Пенсійний фонд. ПФУ також зазначає, що отримувач має повідомляти про одноразову покупку на суму понад 100 тисяч гривень.

Це важливо, адже Фонд перевіряє інформацію під час визначення права на подальше отримання допомоги.

Отже, перед купівлею нової автівки за понад 100 тисяч гривень отримувачу субсидії варто врахувати можливі наслідки для виплати. У деяких випадках така покупка може стати підставою для відмови у призначенні субсидії або вплинути на її подальше отримання.