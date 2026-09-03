Депозит може вплинути на субсидію: яку суму врахують

Українці, які отримують житлову субсидію, мають стежити не лише за доходами, а й за власним майновим станом. Зокрема, значна сума грошей на депозитному рахунку може стати причиною для відмови у призначенні допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Скільки грошей може стати проблемою

У 2026 році однією з підстав для відмови у призначенні житлової субсидії є наявність у члена домогосподарства або члена його сім'ї коштів на депозитному банківському рахунку чи рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень.

Тобто умовні 50 або 80 тисяч гривень на депозиті самі по собі не підпадають під цю підставу для відмови. А от якщо сума депозитних коштів перевищує 100 тисяч гривень, право на субсидію можуть переглянути.

Важливо й те, що рахунки оцінюються у сукупності. Наприклад, якщо в людини є два депозити - на 60 тисяч і 50 тисяч гривень, загальна сума становить 110 тисяч гривень.

Гроші на картці - це те саме, що депозит?

Не зовсім. Саме тут багато отримувачів субсидій можуть неправильно зрозуміти правило.

Підстава для відмови, про яку йдеться, стосується коштів на депозитних банківських рахунках. Тому сам факт того, що на звичайній банківській картці людина тимчасово має велику суму грошей, не означає автоматичної втрати субсидії саме за цим критерієм.

Наприклад, зарплата, яка залишилася на поточному рахунку до наступної оплати, і кошти на строковому депозиті - це не тотожні ситуації.

Водночас ПФУ під час визначення права на субсидію враховує не лише гроші на депозитах, а й інші доходи, майновий стан та окремі фінансові операції.

А якщо депозит менший за 100 тисяч, але їх кілька?

Тут важлива саме загальна сума.

Якщо людина має кілька депозитів у різних банках, потрібно враховувати їх разом. Наприклад:

перший депозит - 40 тисяч гривень;

другий - 35 тисяч;

третій - 30 тисяч.

Разом це 105 тисяч гривень. Тобто сума перевищує встановлений поріг.

Саме тому орієнтуватися лише на розмір одного депозиту неправильно.

Чи заберуть уже призначену субсидію через депозит?

Не варто робити висновок, що будь-яке перевищення суми автоматично означає негайне припинення виплати.

Під час призначення субсидії ПФУ перевіряє відомості про домогосподарство та визначає, чи є передбачені законодавством підстави для відмови. Для вже призначеної допомоги також існують окремі правила щодо обставин, які можуть впливати на її виплату.