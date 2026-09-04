Покупаете новый автомобиль? ПФУ предупредил о риске потери субсидии

Украинцы, которые получают жилищную субсидию, должны учитывать не только свои доходы, но и большие покупки. Не все знают, что покупка автомобиля также может повлиять на государственную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Покупка авто может стать причиной отказа в субсидии

По правилам назначения жилищной субсидии в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за помощью учитывается приобретение транспортного средства на сумму, превышающую 100 тысяч гривен. Если такая операция была осуществлена заявителем или членом его домохозяйства, это может стать основанием для неназначения субсидии.

То есть, если семья планирует приобрести новый автомобиль, который стоит более 100 тысяч гривен, важно учесть не только его стоимость, но и то, когда именно состоялась покупка.

Причем речь идет не только о покупке автомобиля за свои средства. ПФУ отдельно отмечает, что к таким операциям могут относиться платежи, связанные с приобретением имущественных прав на транспортное средство.

Заберут ли субсидию сразу после покупки машины

Не всякое наличие автомобиля автоматически означает потерю субсидии. ПФУ учитывает конкретные обстоятельства и стоимость операции.

Одновременно существует отдельное правило относительно самого транспортного средства. Жилищная субсидия не назначается, если на 1-е число месяца, с которого она назначается, в собственности члена домохозяйства есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет. Исключение составляют мопеды и прицепы.

Также проблемой может стать наличие более одного транспортного средства, если с года выпуска соответствующих автомобилей прошло менее 15 лет.

Таким образом, перед покупкой машины получателям субсидии следует проверить сразу два момента: стоимость сделки и возраст автомобиля.

О покупке нужно сообщить ПФУ

Если человек уже получает субсидию и покупает автомобиль, о приобретении права собственности на транспортное средство необходимо уведомить Пенсионный фонд. ПФУ также отмечает, что получатель должен сообщать об одноразовой покупке на сумму более 100 тысяч гривен.

Это важно, ведь Фонд проверяет информацию при определении права на дальнейшее получение помощи.

Итак, перед покупкой нового автомобиля стоимостью более 100 тысяч гривен получателю субсидии следует учесть возможные последствия для выплаты. В некоторых случаях такая покупка может стать основанием для отказа в назначении субсидии или повлиять на ее дальнейшее получение.