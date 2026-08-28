Велика виплата може залишити вас без субсидії, але є винятки

Отримання великої суми грошей одним платежем може вплинути на право домогосподарства на житлову субсидію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

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Велика одноразова виплата: коли вона може вплинути на субсидію? Отримання великої суми одним платежем може мати значення для отримувача житлової субсидії. Зокрема, до обставин, які можуть впливати на призначення допомоги, належить отримання одноразового доходу, що перевищує встановлений законодавством поріг. Водночас сама по собі така виплата не означає автоматичної втрати субсидії - Пенсійний фонд оцінює ситуацію домогосподарства за встановленими правилами.

Отримання великої суми одним платежем може мати значення для отримувача житлової субсидії. Зокрема, до обставин, які можуть впливати на призначення допомоги, належить отримання одноразового доходу, що перевищує встановлений законодавством поріг. Водночас сама по собі така виплата не означає автоматичної втрати субсидії - Пенсійний фонд оцінює ситуацію домогосподарства за встановленими правилами. Яку суму потрібно враховувати? У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Тому 25 таких прожиткових мінімумів - це 83 200 грн. Якщо людина отримує одноразово суму понад цей поріг, важливо з'ясувати, чи підпадає вона під правило щодо одноразового доходу та чи потрібно повідомляти про неї ПФУ.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Тому 25 таких прожиткових мінімумів - це 83 200 грн. Якщо людина отримує одноразово суму понад цей поріг, важливо з'ясувати, чи підпадає вона під правило щодо одноразового доходу та чи потрібно повідомляти про неї ПФУ. Чи кожна велика виплата впливає на субсидію? Важливе значення має походження коштів. Для розрахунку субсидії Пенсійний фонд враховує доходи домогосподарства за визначені періоди, а для окремих видів виплат передбачені спеціальні правила та винятки. Тому перед тим як переживати через отримані кошти, варто перевірити, чи вважається конкретна виплата доходом, який враховується під час призначення субсидії.

Яку суму враховує ПФУ?

Однією з обставин, про які отримувач субсидії має повідомити Пенсійний фонд, є отримання одноразового доходу, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на дату призначення субсидії.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3328 гривень. Відповідно, 25 таких прожиткових мінімумів - це 83 200 гривень.

Тобто якщо людина отримала одноразово понад 83 200 гривень, це може мати значення під час визначення права на житлову субсидію.

Чи заберуть субсидію через одну виплату?

Не обов'язково. Сам факт отримання великої суми не означає автоматичне припинення субсидії.

Пенсійний фонд оцінює матеріальний та майновий стан домогосподарства відповідно до встановлених правил. При цьому отримання одноразового доходу понад визначений поріг є однією з обставин, про які необхідно повідомити Фонд.

Тому після такої виплати субсидію можуть переглянути з урахуванням обставин конкретного домогосподарства.

Які виплати мають винятки?

Важливо, що правило про одноразовий дохід понад 25 прожиткових мінімумів має винятки.

Зокрема, ПФУ не відносить до такого доходу окремі види цільової благодійної допомоги - наприклад, кошти на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру.

Також серед винятків, зазначених Пенсійним фондом, є страхові виплати на медичну та соціальну допомогу, спадщина у вигляді нерухомого майна або основної його частини, а також гранти чи стипендії на навчання.

Тому важливо не лише порахувати суму отриманих коштів, а й з'ясувати, до якого виду доходу вони належать.

Що робити отримувачу субсидії?

Якщо людина, яка отримує субсидію, отримала одноразовий дохід понад встановлений поріг, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд України.

ПФУ наголошує, що про зміни, які можуть вплинути на право або розмір субсидії, отримувач має повідомляти орган Фонду протягом 30 календарних днів.

Це важливо, оскільки приховування інформації про обставини, що впливають на призначення допомоги, у подальшому може призвести до виникнення переплати субсидії.