Покупаете квартиру? Вот какие документы нужно проверить в первую очередь

Покупка жилья - один из самых ответственных шагов в жизни, ведь речь идет не только о больших средствах, но и о будущей безопасности владельца. Перед покупкой недвижимости на вторичном рынке нужно выполнить несколько обязательных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

Перед тем как подписать договор купли-продажи, нужно провести комплексную проверку юридической чистоты недвижимости. Это поможет избежать рисков с недействительными правами собственности, судебными спорами или арестом имущества.

Документы, подтверждающие право собственности

Прежде всего необходимо убедиться, что продавец имеет законное право отчуждать жилье. Для этого проверяются документы, подтверждающие право собственности. Это может быть:

договор купли-продажи, дарения, обмена, ренты или пожизненного содержания;

наследственный договор или договор о разделе наследственного имущества;

свидетельство о праве на наследство или право собственности (в частности выданные до 2013 года);

ипотечный договор, если по его условиям предусмотрена передача права собственности;

решение суда, вступившее в силу, или определение об утверждении мирового соглашения;

свидетельства о приобретении имущества на аукционах;

другие документы, определенные законом.

Государственная регистрация и обременения

Следующий шаг - проверка информации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Там содержатся сведения о праве собственности, зарегистрированных обременениях или арестах, а также история изменений.

Получить актуальные данные можно через нотариуса, ЦНАП или онлайн с помощью портала "Дія". В случае необходимости - доступна детализированная информация с хронологией всех регистрационных действий.

Другие важные проверки

Министерство советует также обратить внимание на:

отсутствие судебных решений или заявлений владельца о запрете регистрационных действий;

законность перепланировки (есть ли новый технический паспорт);

наличие задолженности за коммунальные услуги;

информацию о возможных судебных спорах в Едином государственном реестре судебных решений;

отсутствие продавца в Едином реестре должников и в Государственном реестре санкций.

Почему это важно

По данным Минюста, халатное отношение к проверке документов может обернуться потерей права собственности, многолетними судебными процессами или дополнительными затратами на узаконивание перепланировок и долгов.

Специалисты советуют: даже если сделку сопровождает нотариус, покупателю стоит самостоятельно проверить ключевую информацию, чтобы быть уверенным в безопасности сделки.