Купол Рады отреставрируют за 7 млн ​​гривен

Согласно условиям договора, работы по реставрации должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года

Купол здания Верховной рады Украины отреставрируют впервые за 45 лет, стоимость работ составляет 7 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

Указано, что ремонт был запланирован еще в 2013 году, но он не состоялся из-за событий на Майдане. В 2017 году ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского" разработал проектно-сметную документацию на реставрацию купола.

"Ремонт купола не проводился уже 45 лет - об этом свидетельствует даже надпись сварочным устройством на стальном листе кровли - "1973", - отметил главный специалист отдела организации строительства управления делами ВР Виктор Яремчук.

По результатам открытых торгов в мае-июне на закупки и выполнение необходимых работ победителем стала фирма ООО "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение", был заключен соответствующий договор.

"Общая стоимость контракта составляет 7000,061 тыс. грн., что меньше экспертной оценки на полмиллиона грн. Согласно условиям заключенного договора, работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года. Работа была начата в июне, еще до окончания восьмой сессии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заверили, что основная часть работ будет завершена до начала пленарных заседаний. В частности, будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции.

Сейчас купол Верховной рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают защитой от коррозии.

Напомним, в сентябре Рада выделила 1,3 млн гривен на перенос экспозиции "Знамя Украины" со второго на первый этаж.