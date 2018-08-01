Купол Ради відреставрують за 7 млн гривень

Відповідно до умов договору, роботи з реставрації повинні бути виконані не пізніше 10 грудня 2018 року

Купол будівлі Верховної ради України відреставрують уперше за 45 років, вартість робіт складає 7 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Апарату ВР.

Вказано, що ремонт було заплановано ще у 2013 році, але він не відбувся через події на Майдані. У 2017 році ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" розробив проектно-кошторисну документацію на реставрацію куполу.

"Ремонт куполу не проводився вже 45 років - про це свідчить навіть напис зварювальним пристроєм на сталевому листі кровлі - "1973 рік", - зазначив головний фахівець відділу організації будівництва управління справами ВР Віктор Яремчукю.

За результатами відкритих торгів у травні-червні на закупівлі та виконання необхідних робіт переможцем стала фірма ТОВ "Будівельно-реставраційна фірма "Відродження", було укладено відповідний договір.

"Загальна ціна договору складає 7000,061 тис. грн., що менше від експертної оцінки на півмільйона грн. Відповідно до умов укладеного договору, роботи повинні бути виконані не пізніше 10 грудня 2018 року. Робота була розпочата у червні, ще до закінчення восьмої сесії", - сказано у повідомленні.

У прес-службі запевнили, що основна частина робіт буде завершена до початку пленарних засідань. Зокрема, буде повністю замінено скло, очищені та пофарбовані металеві конструкції.

Зараз купол Верховної Ради накрито синьою плівкою для захисту від дощів і вітру. Сталеві конструкції вже очищені від бруду, іржі та старої фарби. Більше половини старого армованого скла знято. Залізний каркас, до якого кріпитимуть нове покриття, ретельно обробляють захистом від корозії.

Нагадаємо, у вересні Рада виділила 1,3 млн гривень на перенесення експозиції "Прапор України" з другого на перший поверх.