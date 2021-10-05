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Купленный у Британии ледокол прибыл в Украину

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Одесса, Вторник 05 октября 2021 15:58
Купленный у Британии ледокол прибыл в Украину Фото: ледокол "Джеймс Кларк Росс" (mon.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Джеймс Кларк Росс" - прибыл в Украину. Он пришел в одесский морской порт под сине-желтым флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.

Сообщается, что судно провели через три моря - Северное, Средиземное и Черное - два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

В течение следующих трех недель будет проходить оформление документов и техническая инвентаризация. После этого будет официальное представление ледокола для медиа, а также объявят его новое название.

Фото: ледокол "Джеймс Кларк Росс" (mon.gov.ua)

Напоминаем, что в августе Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.

Судно будет задействовано в исследованиях Мирового океана, решении логистических проблем антарктической станции "Академик Вернадский", исследованиях не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах.

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