Купленный у Британии ледокол прибыл в Украину

Флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Джеймс Кларк Росс" - прибыл в Украину. Он пришел в одесский морской порт под сине-желтым флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.

Сообщается, что судно провели через три моря - Северное, Средиземное и Черное - два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

В течение следующих трех недель будет проходить оформление документов и техническая инвентаризация. После этого будет официальное представление ледокола для медиа, а также объявят его новое название.

Фото: ледокол "Джеймс Кларк Росс" (mon.gov.ua)