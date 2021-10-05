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Куплений у Британії криголам прибув до України

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Одеса, Вівторок 05 жовтня 2021 15:58
Куплений у Британії криголам прибув до України Фото: криголам "Джеймс Кларк Росс" (mon.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Флагман українського науково-дослідного флоту - криголам "Джеймс Кларк Росс" - прибув до України. Він прийшов в Одеський морський порт під синьо-жовтим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Повідомляється, що судно провели через три моря - Північне, Середземне і Чорне - два капітани: український капітан Олег Новосильний і британський "капітан-наставник" Саймон Уоллес.

Протягом наступних трьох тижнів буде проходити оформлення документів та технічна інвентаризація. Після цього буде офіційне представлення криголама для медіа, а також оголосять його нову назву.

Фото: криголам "Джеймс Кларк Росс" (mon.gov.ua)

Нагадуємо, що в серпні Україна купила британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 30 серпня в порту міста Фредеріксгавн (Данія) відбулася офіційна передача судна, і над ним було піднято синьо-жовтий прапор.

Судно буде задіяно в дослідженнях Світового океану, вирішенні логістичних проблем антарктичної станції "Академік Вернадський", дослідженнях не тільки в Антарктиді, але і в Арктиці, і, при необхідності, в інших регіонах.

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