Купити квартиру стало ще важче: що відбувається з цінами на житло в Івано-Франківську

За останні пів року ціни на вторинці в Івано-Франківську підскочили на 4-8%, а от на первинці впали на 1-8%. Вартість оренди зросла тільки на однокімнатні квартири, тепер їх здають на 4% дорожче.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
В Івано-Франківську підскочили ціни на всі види квартир за останні пів року. Тепер їх продають за:
В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру треба відкладати всю зарплату протягом 5,8 року, двокімнатну - 8,5 року, трикімнатну - 11,1 року.
"Квадрат" житла у новобудовах Івано-Франківська в середньому продають за 850 доларів, але остаточна вартість залежить від класу ЖК:
Зараз у місті 194 черги ЖК у продажу. 35 забудовників надають розтермінування, 15 - іпотеку "єОселя", 1 - у кредит.
За пів року в Івано-Франківську подорожчали лише однокімнатні квартири на 4%. Зараз їх здають за 15 тисяч гривень на місяць. Ціни на двокімнатні і трикімнатні залишились без змін, таке житло коштує 17 та 18 тисяч гривень на місяць, відповідно.
В середньому на оренду однокімнатної квартири в Івано-Франківську йде 63%, двокімнатної - 73%, трикімнатної - 78%.
Раніше ми писали про те, що найдешевші квартири у новобудовах - у Сумах. Там однокімнатну квартиру можна купити за 23 500 доларів. Найдорожчі - у Києві, таке житло там коштує 59 900 доларів.
Читайте також про те, що за останні пів року ціни на житло в Чернівцях помітно зросли на вторинному ринку на 13-14%, на первинному - на 2%. Зараз Чернівці займають четверте місце серед українських міст за вартістю житла.
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