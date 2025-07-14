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Купить квартиру стало еще труднее: что происходит с ценами на жилье в Ивано-Франковске

Сколько сейчас стоит жилье в Ивано-Франковске (фото: facebook com IFrankivsk)
Автор: Василина Копытко

За последние полгода цены на вторичке в Ивано-Франковске подскочили на 4-8%, а вот на первичке упали на 1-8%. Стоимость аренды выросла только на однокомнатные квартиры, теперь их сдают на 4% дороже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Какие цены на вторичке

В Ивано-Франковске подскочили цены на все виды квартир за последние полгода. Теперь их продают за:

  • однокомнатные квартиры - 38 тысяч долларов, это на 4% дороже, чем было;
  • двухкомнатные - 56 тысяч долларов, цены выросли на 8%;
  • трехкомнатные - 73 тысячи долларов, стоимость подскочила на 8%.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру надо откладывать всю зарплату в течение 5,8 года, двухкомнатную - 8,5 года, трехкомнатную - 11,1 года.

Цены на жилье на вторичном рынке (скриншот)

Какая стоимость жилья в новостройках

"Квадрат" жилья в новостройках Ивано-Франковска в среднем продают за 850 долларов, но окончательная стоимость зависит от класса ЖК:

  • эконом - 620 долларов, цена упала на 8% за полгода;
  • комфорт - 800 долларов, стоимость остается стабильной;
  • бизнес - 890 долларов, жилье подешевело на 1%;
  • премиум - 1 150 долларов, цена не изменилась.

Сейчас в городе 194 очереди ЖК в продаже. 35 застройщиков предоставляют рассрочку, 15 - ипотеку "єОселя", 1 - в кредит.

Цены на жилье в новостройках (скриншот)

Сколько стоит аренда жилья в новостройках

За полгода в Ивано-Франковске подорожали только однокомнатные квартиры на 4%. Сейчас их сдают за 15 тысяч гривен в месяц. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные остались без изменений, такое жилье стоит 17 и 18 тысяч гривен в месяц, соответственно.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске идет 63%, двухкомнатной - 73%, трехкомнатной - 78%.

Цены на аренду в городе (скриншот)

Ранее мы писали о том, что самые дешевые квартиры в новостройках - в Сумах. Там однокомнатную квартиру можно купить за 23 500 долларов. Самые дорогие - в Киеве, такое жилье там стоит 59 900 долларов.

Читайте также о том, что за последние полгода цены на жилье в Черновцах заметно выросли на вторичном рынке на 13-14%, на первичном - на 2%. Сейчас Черновцы занимают четвертое место среди украинских городов по стоимости жилья.

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