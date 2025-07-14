Купить квартиру стало еще труднее: что происходит с ценами на жилье в Ивано-Франковске

Какие цены на вторичке

В Ивано-Франковске подскочили цены на все виды квартир за последние полгода. Теперь их продают за:

однокомнатные квартиры - 38 тысяч долларов, это на 4% дороже, чем было;

двухкомнатные - 56 тысяч долларов, цены выросли на 8%;

трехкомнатные - 73 тысячи долларов, стоимость подскочила на 8%.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру надо откладывать всю зарплату в течение 5,8 года, двухкомнатную - 8,5 года, трехкомнатную - 11,1 года.

Цены на жилье на вторичном рынке (скриншот)

Какая стоимость жилья в новостройках

"Квадрат" жилья в новостройках Ивано-Франковска в среднем продают за 850 долларов, но окончательная стоимость зависит от класса ЖК:

эконом - 620 долларов, цена упала на 8% за полгода;

комфорт - 800 долларов, стоимость остается стабильной;

бизнес - 890 долларов, жилье подешевело на 1%;

премиум - 1 150 долларов, цена не изменилась.

Сейчас в городе 194 очереди ЖК в продаже. 35 застройщиков предоставляют рассрочку, 15 - ипотеку "єОселя", 1 - в кредит.

Цены на жилье в новостройках (скриншот)

Сколько стоит аренда жилья в новостройках

За полгода в Ивано-Франковске подорожали только однокомнатные квартиры на 4%. Сейчас их сдают за 15 тысяч гривен в месяц. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные остались без изменений, такое жилье стоит 17 и 18 тысяч гривен в месяц, соответственно.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске идет 63%, двухкомнатной - 73%, трехкомнатной - 78%.

Цены на аренду в городе (скриншот)