Купити квартиру на чуже ім’я: що каже закон і як це працює під час війни

В Україні можна оформити купівлю квартири на іншу особу, однак така угода потребує дотримання чітких юридичних процедур, особливо в умовах воєнного стану.
Про це розповідає РБК-Україна.
Оформлення квартири на іншу особу в Україні - законна практика, однак у період воєнного стану вона регулюється додатковими вимогами. Щоб уникнути ризиків, юристи радять заздалегідь консультуватися з фахівцями та уважно перевіряти умови оформлення довіреностей.
Найпоширеніший спосіб передати право власності іншій особі - це оформлення угоди купівлі-продажу. У такому випадку покупцем у договорі виступає та людина, на яку оформлюється нерухомість, а фактична передача коштів може відбуватися нею або третьою стороною.
Ще один варіант - придбання квартири через довіреність. Власник коштів оформлює нотаріальну довіреність на довірену особу, яка від його імені укладає угоду.
Як пояснила в коментарі РБК-Україна адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, із запровадженням воєнного стану були введені певні обмеження щодо нотаріальних дій.
"Придбати квартиру в інтересах іншої особи можна на підставі довіреності, але така довіреність має бути актуальною. Для української довіреності - вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за місяць до нотаріальної дії, а якщо довіреність закордонна - не пізніше ніж за два місяці," - пояснила Воронкова.
Юристка додає, що в довіреності обов’язково має бути чітко вказано, для чого вона видана, з детальним описом об'єкта нерухомості.
"Не достатньо зазначити просто "квартира в Києві". Має бути повна адреса, кімнатність, а деякі нотаріуси додатково вимагають вказати площу житлову та нежитлову," - наголосила вона.
Перевірка документів. Усі документи мають бути чинними, довіреність - належним чином завірена.
Податки. У разі дарування чи переоформлення між не родичами можуть виникнути додаткові податкові зобов'язання.
Ризики. Власник коштів, не будучи формальним власником квартири, втрачає повний юридичний контроль над майном.
Раніше РБК-Україна писало, що після купівлі квартири нові власники іноді отримують "у спадок" комунальні борги від попередніх господарів. Проте, за законом, сплачувати їх не зобов’язані - якщо про це не сказано в договорі купівлі-продажу. Споживач має платити лише за фактично отримані послуги. У разі відмови укладати новий договір або тиску з боку постачальників послуг - слід звертатися до суду.
Також ми розповідали, що у 2025 році більшість українців обирають житло, виходячи з фінансів і рівня ризику. Найбільше цікавляться квартирами, але розглядають і будинки. Новобудови приваблюють сучасністю, але відштовхують ризиками недобудов. "Вторинка" цінується за готовність до заселення, хоча має проблеми зі зношеністю. Попри війну та економічні труднощі, 62% українців планують купити житло впродовж п’яти років.
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