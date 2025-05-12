Купити квартиру на чуже ім’я: що каже закон і як це працює під час війни

Оформлення квартири на іншу особу в Україні - законна практика, однак у період воєнного стану вона регулюється додатковими вимогами. Щоб уникнути ризиків, юристи радять заздалегідь консультуватися з фахівцями та уважно перевіряти умови оформлення довіреностей.

Що каже закон

Найпоширеніший спосіб передати право власності іншій особі - це оформлення угоди купівлі-продажу. У такому випадку покупцем у договорі виступає та людина, на яку оформлюється нерухомість, а фактична передача коштів може відбуватися нею або третьою стороною.

Ще один варіант - придбання квартири через довіреність. Власник коштів оформлює нотаріальну довіреність на довірену особу, яка від його імені укладає угоду.

Що змінилось через воєнний стан

Як пояснила в коментарі РБК-Україна адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, із запровадженням воєнного стану були введені певні обмеження щодо нотаріальних дій.

"Придбати квартиру в інтересах іншої особи можна на підставі довіреності, але така довіреність має бути актуальною. Для української довіреності - вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за місяць до нотаріальної дії, а якщо довіреність закордонна - не пізніше ніж за два місяці," - пояснила Воронкова.

Юристка додає, що в довіреності обов’язково має бути чітко вказано, для чого вона видана, з детальним описом об'єкта нерухомості.

"Не достатньо зазначити просто "квартира в Києві". Має бути повна адреса, кімнатність, а деякі нотаріуси додатково вимагають вказати площу житлову та нежитлову," - наголосила вона.

Що варто враховувати

Перевірка документів. Усі документи мають бути чинними, довіреність - належним чином завірена.

Податки. У разі дарування чи переоформлення між не родичами можуть виникнути додаткові податкові зобов'язання.

Ризики. Власник коштів, не будучи формальним власником квартири, втрачає повний юридичний контроль над майном.