Квартира чи будинок: яке житло і чому українці купують у 2025 році
У 2025 році більшість українців, які шукають житло, керуються передусім фінансовими можливостями та рівнем ризиків.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Хто є потенційними покупцями
Відповідно до результатів опитування, проведеного у квітні серед 9560 користувачів, найактивнішими виявилися українці віком від 31 до 41 року (30%), далі - 42-52 роки (26%) та молодь 18-30 років (25%). 69% опитаних мають щомісячний дохід до 30 тисяч гривень. Більшість уже живе у власному житлі (37%) або орендує його (32%).
Понад 60% респондентів планують придбати житло протягом найближчих п’яти років. Найпопулярніший тип - квартира (62%), але майже половина (48%) також розглядає варіант приватного будинку.
Плюси та мінуси новобудов
Переваги первинного ринку - автономне опалення та енергозабезпечення (53%), сучасне планування (51%) і розвинена інфраструктура (45%). Важливими є також нові технології будівництва (44%) і можливість участі у державній програмі "єОселя" (25%).
Але й ризики суттєві: 69% бояться, що будівництво не завершать, ще 61% - затримок здачі. Висока вартість, додаткові витрати на ремонт, довге очікування і віддаленість від центру також стримують покупців.
Чим приваблює "вторинка"
Головна перевага вторинного житла - готовність до заселення (68%). Також важливі: реальний стан помешкання (57%), сформована інфраструктура (51%) та можливість знизити ціну (50%). Але зношені комунікації (75%), застарілий ремонт і планування (по 49%) - вагомі недоліки.
Попри економічні труднощі, інтерес до житла залишається високим: 62% розглядають купівлю в найближчі 5 років. При цьому 61% українців обирають між новобудовами та "вторинкою", 24% схиляються лише до вторинки, і лише 14% - до первинного ринку.
Аналітики радять забудовникам зосередитися на гарантіях завершення будівництва, а покупцям - уважніше перевіряти документи незалежно від типу житла.
Раніше РБК-Україна писало про основні помилки, яких припускаються покупці житла в Україні. Зокрема, про те, що важливо врахувати додаткові витрати, такі як державне мито, пенсійний збір, послуги нотаріуса та рієлтора, які можуть сягати 3-7% від вартості об'єкта. Також необхідно ретельного проаналізувати ринок, перевірити докумени та оголошення, а також важливо співпрацювати з професійними рієлторами для уникнення юридичних та фінансових ризиків.
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