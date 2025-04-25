Квартира чи будинок: яке житло і чому українці купують у 2025 році

У 2025 році більшість українців, які шукають житло, керуються передусім фінансовими можливостями та рівнем ризиків.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Хто є потенційними покупцями

Відповідно до результатів опитування, проведеного у квітні серед 9560 користувачів, найактивнішими виявилися українці віком від 31 до 41 року (30%), далі - 42-52 роки (26%) та молодь 18-30 років (25%). 69% опитаних мають щомісячний дохід до 30 тисяч гривень. Більшість уже живе у власному житлі (37%) або орендує його (32%).

Понад 60% респондентів планують придбати житло протягом найближчих п’яти років. Найпопулярніший тип - квартира (62%), але майже половина (48%) також розглядає варіант приватного будинку.

Плюси та мінуси новобудов

Переваги первинного ринку - автономне опалення та енергозабезпечення (53%), сучасне планування (51%) і розвинена інфраструктура (45%). Важливими є також нові технології будівництва (44%) і можливість участі у державній програмі "єОселя" (25%).

Але й ризики суттєві: 69% бояться, що будівництво не завершать, ще 61% - затримок здачі. Висока вартість, додаткові витрати на ремонт, довге очікування і віддаленість від центру також стримують покупців.

Чим приваблює "вторинка"

Головна перевага вторинного житла - готовність до заселення (68%). Також важливі: реальний стан помешкання (57%), сформована інфраструктура (51%) та можливість знизити ціну (50%). Але зношені комунікації (75%), застарілий ремонт і планування (по 49%) - вагомі недоліки.

Попри економічні труднощі, інтерес до житла залишається високим: 62% розглядають купівлю в найближчі 5 років. При цьому 61% українців обирають між новобудовами та "вторинкою", 24% схиляються лише до вторинки, і лише 14% - до первинного ринку.

Аналітики радять забудовникам зосередитися на гарантіях завершення будівництва, а покупцям - уважніше перевіряти документи незалежно від типу житла.