Купить квартиру на чужое имя: что говорит закон и как это работает во время войны

В Украине можно оформить покупку квартиры на другое лицо, однако такая сделка требует соблюдения четких юридических процедур, особенно в условиях военного положения.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Оформление квартиры на другое лицо в Украине - законная практика, однако в период военного положения она регулируется дополнительными требованиями. Чтобы избежать рисков, юристы советуют заранее консультироваться со специалистами и внимательно проверять условия оформления доверенностей.
Самый распространенный способ передать право собственности другому лицу - это оформление сделки купли-продажи. В таком случае покупателем в договоре выступает тот человек, на которого оформляется недвижимость, а фактическая передача средств может происходить им или третьей стороной.
Еще один вариант - приобретение квартиры через доверенность. Владелец средств оформляет нотариальную доверенность на доверенное лицо, которое от его имени заключает сделку.
Как пояснила в комментарии РБК-Украина адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, с введением военного положения были введены определенные ограничения относительно нотариальных действий.
"Приобрести квартиру в интересах другого лица можно на основании доверенности, но такая доверенность должна быть актуальной. Для украинской доверенности - она должна быть оформлена не позднее чем за месяц до нотариального действия, а если доверенность зарубежная - не позднее чем за два месяца", - пояснила Воронкова.
Юрист добавляет, что в доверенности обязательно должно быть четко указано, для чего она выдана, с детальным описанием объекта недвижимости.
"Недостаточно указать просто "квартира в Киеве". Должен быть полный адрес, комнатность, а некоторые нотариусы дополнительно требуют указать площадь жилую и нежилую", - подчеркнула она.
Проверка документов. Все документы должны быть действительными, доверенность - надлежащим образом заверенная.
Налоги. В случае дарения или переоформления между не родственниками могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства.
Риски. Владелец средств, не будучи формальным владельцем квартиры, теряет полный юридический контроль над имуществом.
Ранее РБК-Украина писало, что после покупки квартиры новые владельцы иногда получают "в наследство" коммунальные долги от предыдущих хозяев. Однако, по закону, платить их не обязаны - если об этом не сказано в договоре купли-продажи. Потребитель должен платить только за фактически полученные услуги. В случае отказа заключать новый договор или давления со стороны поставщиков услуг - следует обращаться в суд.
Также мы рассказывали, что в 2025 году большинство украинцев выбирают жилье, исходя из финансов и уровня риска. Больше всего интересуются квартирами, но рассматривают и дома. Новостройки привлекают современностью, но отталкивают рисками недостроев. "Вторичка" ценится за готовность к заселению, хотя имеет проблемы с изношенностью. Несмотря на войну и экономические трудности, 62% украинцев планируют купить жилье в течение пяти лет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.