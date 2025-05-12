Купить квартиру на чужое имя: что говорит закон и как это работает во время войны

Оформление квартиры на другое лицо в Украине - законная практика, однако в период военного положения она регулируется дополнительными требованиями. Чтобы избежать рисков, юристы советуют заранее консультироваться со специалистами и внимательно проверять условия оформления доверенностей.

Что говорит закон

Самый распространенный способ передать право собственности другому лицу - это оформление сделки купли-продажи. В таком случае покупателем в договоре выступает тот человек, на которого оформляется недвижимость, а фактическая передача средств может происходить им или третьей стороной.

Еще один вариант - приобретение квартиры через доверенность. Владелец средств оформляет нотариальную доверенность на доверенное лицо, которое от его имени заключает сделку.

Что изменилось из-за военного положения

Как пояснила в комментарии РБК-Украина адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, с введением военного положения были введены определенные ограничения относительно нотариальных действий.

"Приобрести квартиру в интересах другого лица можно на основании доверенности, но такая доверенность должна быть актуальной. Для украинской доверенности - она должна быть оформлена не позднее чем за месяц до нотариального действия, а если доверенность зарубежная - не позднее чем за два месяца", - пояснила Воронкова.

Юрист добавляет, что в доверенности обязательно должно быть четко указано, для чего она выдана, с детальным описанием объекта недвижимости.

"Недостаточно указать просто "квартира в Киеве". Должен быть полный адрес, комнатность, а некоторые нотариусы дополнительно требуют указать площадь жилую и нежилую", - подчеркнула она.

Что следует учитывать

Проверка документов. Все документы должны быть действительными, доверенность - надлежащим образом заверенная.

Налоги. В случае дарения или переоформления между не родственниками могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства.

Риски. Владелец средств, не будучи формальным владельцем квартиры, теряет полный юридический контроль над имуществом.