Купить алкоголь или сигареты в интернете станет сложнее: что изменится с 2027-го
С 1 января 2027 года в Украине будут введены новые правила продажи алкоголя, табачных изделий и электронных сигарет через интернет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на уведомление Государственной налоговой службы Украины.
Какие требования будут введены для продавцов
Новые правила будут касаться онлайн продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей для них и устройств для потребления табака без сгорания.
Чтобы торговать такой продукцией дистанционно, предпринимателям нужно будет:
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иметь соответствующую лицензию, если закон требует для такого вида деятельности;
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внести адреса сайтов и других онлайн-ресурсов в специальный реестр;
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проверять возраст покупателя еще до продажи;
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отправлять товар для доставки с места торговли;
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повторно проверять возраст при передаче заказа покупателю.
Какие сайты попадут в реестр
Реестр адресов веб-сайтов будет вести Государственная налоговая служба. В него будут вносить не только адреса интернет-магазинов, но и URL-адреса, домены, IP-адреса, мобильные приложения и другие сетевые адреса, через которые предлагают или продают соответствующую продукцию.
Информацию в реестр будут вносить, менять или исключать из сообщений предпринимателей и данных о их лицензии. Реестр будет обнародован на вебпортале налоговой.
Когда могут заблокировать сайт
ГНС будет контролировать интернет и проверять, соблюдают ли продавцы новые требования. Если налоговая выявит нарушение, она сможет принять решение о необходимости ограничить доступ к сайту или мобильному приложению.
Во время военного или чрезвычайного положения решения относительно сайтов будут передаваться в Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями. На его основании центр будет издавать распоряжение о блокировке, которую интернет-провайдеры должны выполнить в течение трех рабочих дней.
Решения по мобильным приложениям будут отправлять соответствующим платформам цифровой дистрибуции.
Что делать действующим онлайн-магазинам
Для предпринимателей, уже продающих такую продукцию через интернет и желающих продолжить работу, предусмотрели переходный период.
После начала работы реестра у них будет один календарный месяц, чтобы сообщить ГНС о своих сайтах и других онлайн-ресурсах. Если продавец не пошлет информацию вовремя, налоговая сможет принять решение о необходимости ограничить доступ к его сайту или мобильному приложению.
Изменения предусматривает Закон Украины №4903-IX от 9 июня 2026 года.
Ранее мы писали о том, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что из-за теневого рынка сигарет госбюджет не получил почти 4 млрд грн акцизного налога только за октябрь 2026 года.
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