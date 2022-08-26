"Купил двух детей". На выезде в Польшу задержали "многодетного" украинца

На границе с Польшей задержали молодого человека, который выдавал себя якобы за многодетного отца. Он пытался выехать из страны по поддельным документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Сообщается, что 30-летнего мужчину задержали в пункте пропуска "Шегини". Он предъявил свидетельства о рождении троих детей, но во время проверки оказалось, что документы на двух полуторагодовалых детей похожи на подделку.

"Впоследствии мужчина признался, что купил эти документы по через телеграм-канал за 120 000 гривен", - говорится в сообщении.

Пограничники передали "многодетного" отца сотрудникам полиции.