"Купив двох дітей". На виїзді до Польщі затримали "багатодітного" українця

На кордоні з Польщею затримали молодика, який видавав себе нібито за багатодітного батька. Він намагався виїхати з країни за підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Повідомляється, що 30-річного чоловіка затримали в пункті пропуску "Шегині". Він пред'явив свідоцтва про народження трьох дітей, але під час перевірки виявилося, що документи на двох півторарічних дітей схожі на підробку.

"Згодом чоловік зізнався, що купив ці документи по через телеграм-канал за 120 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники передали "багатодітного" батька співробітникам поліції.